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長年旅居美國 玉女始祖尤雅現身 72歲鬆口認了有男友

記者梅衍儂／即時報導
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尤雅（右）宣布10月要在高雄舉辦演唱會，歌手馮偉傑獻花。圖／全球音樂經紀提供
尤雅（右）宣布10月要在高雄舉辦演唱會，歌手馮偉傑獻花。圖／全球音樂經紀提供

資深歌手尤雅暌違15年再次回到台灣舞台，宣布10月24日於高雄流行音樂中心舉辦演唱會。今（13）日她一身高雅氣質現身記者會，罕見談及感情近況。面對外界關心是否有另一半，尤雅害羞承認有男朋友，問到男友是否會到演唱會現場支持，她卻突然低調起來，連續笑說：「再說吧、再說吧。」讓現場笑成一片。

長年旅居美國的尤雅，平時生活相當低調，雖然身邊不乏朋友邀約吃飯，但她笑說自己很享受與朋友相聚的時光，「我的朋友有很多，約吃晚餐的朋友。」被問到感情話題時，她坦言目前確實有男友，但細節不願多談，被問急了，她連忙說：「再問他就逃掉了！」其實現場有一位白髮穿襯衫的男子一直在幫她拍照記錄，據悉就是她的親密伴侶。

尤雅也透露：「美國的生活是非常的真實、很自然，沒有什麼壓力。」除了歌唱仍是她最熱愛的事情，平時最大的娛樂就是追體育賽事，尤其熱愛網球及美式運動。她笑說，自己甚至會為了看比賽熬夜到凌晨。

談到維持活力的秘訣，尤雅則表示自己一定會運動，但不會勉強自己跑步，而是選擇適合自己的方式，包括室內踩腳踏車、到戶外散步，以及隨時在家做伸展。飲食方面，尤雅則透露從年輕時就不太吃辣，也不習慣重口味，但並不代表她不愛美食，反而相當懂得享受，「食物對我很重要。」

她笑說年輕時吃過不少鮑魚、蝦等山珍海味。相隔多年回台，最想念的仍是台灣小吃，其中最期待的就是蚵仔煎，不過她才剛抵台，還沒來得及大啖美食，也笑著向媒體喊話：「有哪裡好吃的告訴我，我就可以去吃了。」尤雅 「往事只能回味 2026 演唱會-高雄站」門票已在KKTIX及全台全家便利商店熱賣中。

尤雅宣布10月要在高雄舉辦演唱會。圖／全球音樂經紀提供
尤雅宣布10月要在高雄舉辦演唱會。圖／全球音樂經紀提供

精華 FAQ

  • 她宣布將於10月24日在高雄流行音樂中心舉辦「往事只能回味 2026 演唱會-高雄站」，這也是她睽違15年再次回到台灣舞台演出，門票已開賣。

  • 她害羞承認目前有男朋友，但不願多談細節，當被追問男友是否會到場支持時，只連說「再說吧、再說吧」，現場也推測陪同拍照的白髮男子就是伴侶。

  • 她表示美國生活真實自然、壓力不大，平時愛追網球和美式運動，常熬夜看比賽；維持活力則靠踩腳踏車、散步與伸展，飲食也偏清淡。

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