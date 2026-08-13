渡邊直美把「台灣LV」穿上身 茄芷袋變高訂禮服

渡邊直美在「怎麼可能我家的祖先是你家的鬼」華麗上身穿上「台灣LV」。圖／華映娛樂 提供

電影「怎麼可能我家的祖先是你家的鬼」將於9月10日全台上映，日前在台北電影節放映後口碑發酵，片商也宣布將於8月22、23日舉辦北中南「山林失控夜夜秀」特別場，映後由導演蘇達率領徐若瑄 、劉以豪、撒基努等演員與觀眾近距離互動，重現北影首映的熱烈氣氛。

片中最吸睛的橋段之一，莫過於日本 喜劇天后渡邊直美飾演來台尋根的大明星「茱麗葉」，首次登場便把台灣人熟悉的紅藍白茄芷袋穿上身。這款被不少日本網友暱稱為「台灣LV」的經典提袋，在服裝設計巧思下化身色彩鮮豔的裙裝，讓渡邊直美宛如穿著高級訂製服走進山林，強烈反差令人印象深刻。

導演蘇達透露，這套造型出自服裝設計宋冠儀之手，希望兼具台灣特色與國際巨星氣勢。「她覺得既可以有台灣特色，又能夠展現茱麗葉的巨星風采。」即使渡邊直美拍攝時一度因裙擺太大「卡住」，仍不減角色氣場，蘇達笑說，看似簡單的造型，其實藏著許多角色設定，更直呼是「令人驚豔的設計」。

另一位主演劉以豪則一改過去暖男形象，飾演天后身邊一路驚聲尖叫的經紀人「小羅」。他透露，拍攝時最大的挑戰並非動作戲，而是幾乎全程使用日文演出。

劉以豪坦言，雖然過去曾學過一些日文，但真正用外語演戲完全是另一回事，「當下要維持角色情緒，嘴巴卻要一直講日文，很容易卡住，所以最後只能靠死記硬背，逼自己在拍攝時自然說出來。」

電影中，劉以豪放下男神包袱，把遇到靈異事件時的崩潰反應演得淋漓盡致，與渡邊直美組成笑果十足又充滿溫度的搭檔；撒基努飾演具中性氣質的「阿嘟」，則以細膩演出翻轉刻板印象，為電影增添更多笑點與情感層次。