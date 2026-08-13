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陳盈潔生前向地下錢莊借數十萬 馮偉傑證實「幫取錢」

記者梅衍儂／即時報導
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陳盈潔。圖／民視提供
陳盈潔。圖／民視提供

台語歌后陳盈潔昨（12）日過世，享壽72歲，消息震驚歌壇。與她曾在同一家唱片公司的歌手馮偉傑今（13）日受訪時難掩不捨，哽咽回憶兩人相處點滴，直言陳盈潔個性直率豪爽，對後輩十分照顧，「她就是一個大姐」，更透露曾替她到錢莊拿過新台幣數十萬元。

馮偉傑昨天一接到陳盈潔過世消息，就忍不住情緒大哭，今天現身眼睛都是紅腫的。他回憶，1994年陳盈潔推出專輯「野花」時，兩人正好同屬一家唱片公司，雖然當時他並沒有正式發片，但陳盈潔對他相當照顧，「她教導我很多，每天都會在公司碰面，吃喝玩樂」。

他說陳盈潔講話向來非常直接，不只會評論後輩的表現，也會提醒做人處事，「她說做藝人不簡單，如果紅的話，不要忘記初衷。」陳盈潔當時也關心馮偉傑的演藝發展，甚至會注意他的造型與演出內容，馮偉傑透露，陳盈潔曾認為他很像某位日本藝人，還會在公司製作人訓練他時，坐在旁邊聽，適時給予指點，「那時候她也有當歌唱比賽評審，所以她會私下指點」。

不過馮偉傑強調並沒有替陳盈潔背本票或處理債務，只是曾幫忙到錢莊取款，至於當時借款用途，他並不清楚，猜想也許是作為生活費使用。馮偉傑透露疫情前還有見到陳盈潔，當時是在台中潭子觀音亭演出，4、5年也有碰過面，不過兩人沒有太多時間交談，但他已經感覺到陳盈潔的身體狀況不如以往。

如今得知陳盈潔離世，馮偉傑表示最大的遺憾，是兩人始終沒有機會在音樂作品上合作，如今這個願望再也無法實現。

馮偉傑很感念陳盈潔的照顧。圖／瑞揚創意提供
馮偉傑很感念陳盈潔的照顧。圖／瑞揚創意提供

精華 FAQ

  • 馮偉傑表示陳盈潔個性直率豪爽，對後輩十分照顧，常在公司提點他的演藝與做人處事，還會關心造型和表演內容，把他當成晚輩大姐看待。

  • 他強調自己沒有替陳盈潔背本票，也沒有處理她的債務，只是曾經幫忙到錢莊取款，金額約為數十萬元，至於借款用途他並不清楚。

  • 他說自己最後悔的是，兩人始終沒有機會在音樂作品上合作。雖然疫情前還曾在台中潭子觀音亭見面，但當時已感覺她身體狀況不如以往。

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