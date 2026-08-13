結束14年豪門婚姻首現身 小刀「狂撕喉嚨」真相曝光

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記者梅衍儂／即時報導
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王仁甫錄音很認真。圖／通達量能文体提供
王仁甫錄音很認真。圖／通達量能文体提供

5566迎來成軍25周年，眾人再次齊聚錄音室，為歌迷準備全新單曲。這首作品從最初討論、製作到錄音完成，前後耗時近9個月，團員更為了呈現歌曲最理想的效果，在錄音室接受高難度挑戰，讓這首25周年新作格外受到期待。

王仁甫透露，新歌從最初期討論到正式製作完成，足足花了將近9個月，而這次更邀請金牌製作人陳星翰操刀。面對節奏快速、演唱難度極高的歌曲，原本信心滿滿的王仁甫還以為「兩小時就可以收工」，沒想到正式進錄音室後，才發現製作人對節奏細節的要求近乎完美，讓他練到一度崩潰，直呼自己彷彿「被打回原形」，必須重新以新人的姿態學習唱歌。

彭小刀同樣拚盡全力，為了抓住歌曲需要的爆發力，在錄音室不斷狂飆喉音，結果喉嚨直接陷入痛苦的「沙啞無限循環」，可見團員為了25周年新作品幾乎全力以赴。

身為饒舌擔當的許孟哲，平時習慣字句清楚、節奏精準，這次卻被製作人要求「咬字不要太標準」，甚至必須暫時拋開多年來建立的標準發音方式，讓他一度陷入矛盾。不過也正因為這些突破，讓他嘗試過去沒有展現過的演唱方式。

許孟哲為5566合體錄製成軍25周年全新單曲。圖／通達量能文体提供
許孟哲為5566合體錄製成軍25周年全新單曲。圖／通達量能文体提供

小刀離婚後投入工作。圖／通達量能文体提供
小刀離婚後投入工作。圖／通達量能文体提供

精華 FAQ

  • 因為5566迎來成軍25周年，特別為歌迷準備全新單曲。這首作品從討論、製作到錄音完成都耗時近9個月，顯示團員對周年紀念作品相當重視。

  • 王仁甫原本以為錄音2小時就能完成，沒想到製作人對節奏細節要求極高，讓他必須重新調整唱法。他因此一度崩潰，覺得自己像被打回原形。

  • 彭小刀為了唱出爆發力，不斷狂飆喉音，結果喉嚨沙啞不斷循環；許孟哲則被要求咬字不要太標準，必須放下既有習慣，嘗試不同於以往的演唱方式。

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