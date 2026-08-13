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TWICE彩瑛也宣布離開JYP 親筆信吐心聲

記者梅衍儂／即時報導
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彩瑛以手寫信宣布未來動向。(圖／摘自Instagram)
彩瑛以手寫信宣布未來動向。(圖／摘自Instagram)

韓團TWICE近期正值團體續約與否的敏感時刻，短短幾天內，接連傳出多名成員可能「出走」的消息，讓外界對TWICE未來動向高度關注。今（13）日成員彩瑛突然透過社群發文，宣布將展開屬於自己的音樂活動，同時特別強調：「TWICE的活動也會一如既往地繼續下去。」

繼定延開第一槍宣布離開合作長達10年的JYP娛樂後，成員彩瑛今日也正式宣布出走。彩瑛以手寫信表示，一直希望能親自向一直陪伴在身邊的ONCE告知這項消息。她透露，未來希望在屬於自己的「LIL FANTASY」世界裡，創造屬於自己的音樂活動，開啟不同於過去的新篇章。

回顧與TWICE走過的14年，彩瑛也特別向JYP娛樂以及團隊表達感謝，「想向14年間支持並相信像野馬般的我的JYP公司人員和TWICE團隊傳達感謝」，她也向一路陪伴、在身邊給予支持與力量的成員們道謝，並表示自己能夠獲得如此多的愛，是因為身為TWICE成員一路走來所累積的時間與回憶。

彩瑛也談到：「請大家今後也繼續守護我，我愛你們。」在TWICE未來動向備受矚目的此刻，這番話也被視為她對粉絲的一次安心喊話。

彩瑛宣布離開JYP。(圖／摘自Instagram)
彩瑛宣布離開JYP。(圖／摘自Instagram)

彩瑛宣布離開JYP。(圖／摘自Instagram)
彩瑛宣布離開JYP。(圖／摘自Instagram)

精華 FAQ

  • 彩瑛是透過社群發布手寫信，親自向一直支持她的ONCE說明未來規劃，並表達自己希望展開屬於個人的音樂活動與新篇章。

  • 彩瑛特別強調，雖然她將開啟個人活動，但TWICE的團體活動也會一如既往地繼續下去，藉此安撫關心團體動向的粉絲。

  • 她感謝JYP娛樂、TWICE團隊與一路陪伴的成員們，也提到自己能獲得這麼多愛，是因為作為TWICE成員14年來累積的時間與回憶。

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