陳盈潔遺照曝光 龍千玉淚悼：永遠的台語天后

陳盈潔遺照。圖／摘自冬瓜行旅臉書

歌壇大姐大陳盈潔今（12）日晚間病逝台北，享壽72歲。消息傳出後，各界歌迷與演藝圈好友紛紛不捨悼念。陳盈潔身後事則由「冬瓜行旅」社長小冬瓜受家屬委託協助張羅，稍早也透過社群發出聲明，並曝光陳盈潔遺照，讓外界得以最後一面道別。

小冬瓜代表家屬表示，接下來將陪伴陳盈潔家人，一起為她準備「人生的畢業典禮」，也感謝一路以來外界對陳盈潔的喜愛、支持與關心。不過面對至親離開，家人仍需要時間整理心情，因此治喪期間將尊重家屬意願，低調進行，盼外界給予家人安靜陪伴彼此、好好道別的空間。

「比起記得她離開的這一天，家屬更希望大家記得的，是陳姐曾經唱過的歌、留下的作品，以及這麼多年來，她用歌聲陪伴大家走過的那些日子。」小冬瓜也感性寫下，一個人的離開並不會帶走她曾經留下的一切，那些熟悉旋律，以及曾經因為她的歌而被陪伴的時刻，都會繼續留在許多人的生命裡。

陳盈潔生前以渾厚且極具辨識度的嗓音唱紅無數歌曲，在台語歌壇地位無可取代。得知噩耗後，台語歌后龍千玉也難掩悲痛，感性悼念陳盈潔是自己心中「永遠的台語天后」。

龍千玉回憶，自己剛出道時因鳳飛飛介紹而認識陳盈潔，當時仍是後輩的她不僅受到陳盈潔提攜，甚至在經濟拮据時，陳盈潔還曾送她禮服，並親自分享、指點許多演藝工作的經驗。

「我的兩位歌唱恩師黃敏與葉大輝老師，也都曾叮嚀我要多聽陳盈潔的唱腔。」龍千玉表示，自己從台語歌壇出發，歷經改藝名等人生階段，多年來只要在演出後台遇到陳盈潔，對方總會給予她中肯建議，也曾肯定她改藝名後的發展。

回憶起過往點滴，龍千玉感慨如今陳盈潔離開，往日時光卻依舊歷歷在目，「感謝您的提攜，我永遠的感恩在心中。」她最後以「感謝大姐、感恩、感恩」道別，字句間滿是對前輩的敬重與不捨。

而冬瓜行旅也代表家屬向外界喊話，希望大家此刻將想念輕輕放在心裡，把時間留給家人陪伴陳盈潔走完人生很最後一段路。「謝謝陳姐，謝謝妳的歌聲，曾經陪伴過這麼多人。」隨著遺照曝光，這位陪伴無數人走過歲月的台語歌后，也將以歌聲與作品，繼續留在人們心中。

龍千玉（右）表示曾受陳盈潔照顧。圖／龍千玉提供