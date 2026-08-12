打造「白色巨塔」「請吃飯姐姐」等神劇 名導安畔錫病逝

南韓名導安畔錫。（圖／截自體育朝鮮）

曾一手打造「白色巨塔」、「密會」、「經常請吃飯的漂亮姐姐」等多部現象級神劇的南韓 名導安畔錫（Ahn Pan-seok），因對抗病魔多時，於12日下午不幸離世，享壽64歲（亦有報導稱享年65歲）。消息一出，隨即震驚南韓影視圈與廣大影迷。

根據韓媒「體育朝鮮」報導及劇組證實，安畔錫去年不幸確診肺癌後便積極接受抗癌治療，不料病情尚未好轉，上個月又突發腦出血倒下送醫。盡管醫療團隊全力救治，上月底病情一度趨於穩定，可惜最終仍不敵病魔侵襲，病況急轉直下，於12日劃下人生句點。

1961年出生的安畔錫1987年進入MBC電視台擔任製作人，1994年透過「Best劇場」的「愛的問候」正式開啟執導生涯。數十年間，他以細膩唯美的鏡頭語言、深刻的人性刻畫著稱，橫跨多種題材。他執導的「白色巨塔」曾締造 20.8% 高收視率，完美刻畫醫院內部的權力鬥爭，被譽為替南韓醫療劇寫下重要一頁；而由金喜愛與劉亞仁主演的「密會」、孫藝真與丁海寅合作的「經常請吃飯的漂亮姐姐」，以及「聽見傳聞」、「春夜」、「畢業」、「協商的技術」等作品，更建立了鮮明的「安畔錫式愛情劇」美學風格，並二度榮獲百想藝術大賞電視類導演獎肯定。

安畔錫生前病逝前仍持續投入創作，遺作「戀愛博士」為南韓ENA電視台預計今年10月播出的月火（週一、週二）連續劇，由金所泫與秋泳愚主演，講述因疾病失去一條腿的博士朴民載（秋泳愚飾），與迷失方向後踏上新道路的碩士生林宥珍（金所泫飾）之間的浪漫故事。

製作公司表示，該劇目前已順利完成拍攝與後製剪輯作業，將依原定計畫於10月正式播出，讓全球劇迷透過這部作品領略大師留給世人的最後感動。

據悉，安畔錫的靈堂設於首爾鐘路區的首爾大學醫院殯儀館。劇組表示，考量家屬沉浸於失去至親的悲痛中，希望安靜陪伴故人走完最後一程，喪禮將以非公開方式進行。