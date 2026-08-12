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陳盈潔最後遺願曝光…生前慘況血便10天全身腫脹難耐

記者陳穎／即時報導
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陳盈潔(左)和許常德是多年好友。圖／摘自臉書
陳盈潔(左)和許常德是多年好友。圖／摘自臉書

台語歌后陳盈潔今（12）日傳出病逝，享壽72歲。她近年健康狀況每況愈下，曾中風、罹患失智症，2023年又因急性腎衰竭、敗血症獲准保外就醫，今年5月病情一度急轉直下。音樂人許常德當時探病後，透露她已連續血便10天、整張臉腫到眼睛幾乎睜不開，更忍不住對她說：「如果眼前出現一架火箭，就不要猶豫，趕快搭上去。」

陳盈潔保外就醫後，健康狀況始終備受關注。許常德日前曾與命理老師許睿光以「最後時光的告別」為主題直播，回憶兩人多年來的交情，也談及為她籌辦公益音樂會的心路歷程。

許常德表示，自己和陳盈潔真正私下深談的次數其實不到10次，但一路見證她人生的高低起伏，始終希望能在她生命最後階段，替她留下更多與音樂有關的回憶，「我希望在她人生終點之前，來得及講一些事情。」

他回憶，兩人真正熟識始於2006年合作專輯「破浪人生」，之後一度失聯，直到疫情期間才重新聯繫。當時陳盈潔因債務及官司問題，長期將自己關在家中，不太願意與外界接觸。再次見面時，她還特地染了頭髮赴約，卻始終話不多，只對許常德說了一句：「交給阿德就放心了啦。」這句話讓他至今難忘。

為了幫陳盈潔完成心願，許常德安排她重新走進錄音室，希望留下新的作品。他透露，錄製「海海人生」時，陳盈潔長達4分鐘沒有開口，最後只是反覆唱著「這情債，怎樣計較輸贏」四句歌詞，讓他當場紅了眼眶，也決定重新調整整首歌曲的呈現方式。

原本他還規劃邀請多位歌手共同參與演唱，沒想到僅過一週，陳盈潔便因案件入監服刑。入監後，她的身體狀況迅速惡化，曾出現頻繁嘔吐、無法正常說話，甚至連電話都無力拿起，之後因多重器官衰竭緊急送醫，並獲准保外就醫。

今年5月，許常德再度探望陳盈潔時，看護透露她已連續血便10天，情況相當危急。他說，當時看到陳盈潔整張臉腫脹、眼睛幾乎睜不開，全身因搔癢不停扭動，內心十分不捨，因此對她說：「如果眼前出現一架火箭，就不要猶豫，趕快搭上去。」

許常德也曾安慰她，不必再對人生有所牽掛，「妳留下這麼多經典歌曲，已經療癒很多人了。」他感嘆，人生就像一篇文章，終究會有最後一句話與句點，「人生最可怕的是沒完沒了。」並認為陳盈潔人生最後兩年多，不只是為自己而活，而是希望大家還能透過她的歌聲獲得力量。

精華 FAQ

  • 她近年先後面臨中風、失智症、急性腎衰竭與敗血症，之後又因多重器官衰竭保外就醫，整體健康狀況一路下滑，最終傳出病逝消息。

  • 許常德表示，她當時已連續血便10天，整張臉腫到眼睛幾乎睜不開，全身還因搔癢不停扭動，讓他非常不捨，也感受到病情相當危急。

  • 他希望在她生命最後階段，多留下與音樂相關的記憶，曾安排她重回錄音室錄製作品，也認為她留下的經典歌曲已療癒很多人，讓她能安心放下牽掛。

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