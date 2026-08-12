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台語歌后陳盈潔逝世 中風失智 晚年判刑保外就醫

陳盈潔逝世 18歲駐唱一生跌宕 「風飛沙」爆紅還清千萬債

記者梅衍儂／即時報導
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陳盈潔人生大起大落。圖／本報系資料照
陳盈潔人生大起大落。圖／本報系資料照

台語歌后陳盈潔今（12）日晚間病逝，享壽72歲。從18歲因一次意外登台開啟歌唱生涯，到後來以「風飛沙」、「海海人生」等歌曲走紅，她一生歷經歌壇高峰、感情波折、債務官司與晚年病痛，人生故事充滿起伏。

陳盈潔出生於新竹縣關西鎮，擁有客家與泰雅族血統。18歲高二那年，她與同學到美軍俱樂部看表演，在同學起鬨下臨時上台唱了兩首歌，沒想到歌聲獲得肯定，從此開始固定駐唱。由於家中經濟狀況轉差，她選擇休學投入歌唱事業，從台中一路唱到台北，也因此結識布袋戲大師黃俊雄。

23歲時，陳盈潔加入海山唱片，錄製首支國語歌曲「春風」，成為黃俊雄布袋戲角色「無名姬」的出場主題曲。當時的她外型清純甜美，甚至曾有電影製片找上門，但因認為自己身材不夠高挑、不適合大銀幕，選擇婉拒邀約。

而陳盈潔在台語歌壇大放異彩的關鍵時間點，是1983年前後轉戰鄉城唱片，原本並不會講台語的她，因「旋風歌后」龍飄飄當時人在新加坡、來不及趕回錄音，陳盈潔在郭金發引薦下意外被唱片公司安排演唱台語歌曲「天涯找愛人」，歌曲推出後一舉賣出30多萬張。此後唱片公司趁勝追擊，短短3年間推出13張台語專輯，幾乎張張熱賣，讓她不到30歲便累積可觀財富。

其中「風飛沙」更成為她歌唱生涯最具代表性的作品之一，專輯銷量突破百萬張，成為台語歌壇經典。 此外，她也留下「海海人生」等傳唱至今的歌曲。然而，站上事業高峰後，陳盈潔的人生並不順遂。她曾為親友背書而背負千萬元債務，也曾因金錢糾紛長年打官司；2003年，在累積推出大量作品後，她終於舉辦人生第一場演唱會，卻也在同一年接連失去父母，讓她的情緒跌入低谷。

2008年，陳盈潔轉往電視選秀節目擔任評審，之後也曾跨足節目製作。陳盈潔2011年為借280萬元，在本票上讓姊姊冒簽妹妹姓名，法院最終認定她構成「教唆偽造有價證券罪」，經多年官司後判刑3年2個月定讞，因此在2023年入監。她晚年健康狀況逐漸惡化，2023年入獄前身體便已不佳，甚至車輛顛簸都可能引發嘔吐；入監後又因失智症忘記喝水，曾出現急性腎衰竭、敗血症等狀況，2024年保外就醫並接受治療，一度住進加護病房，如今走完72年人生，令歌迷不捨。

陳盈潔曾入監服刑。圖／本報系資料照
陳盈潔曾入監服刑。圖／本報系資料照

精華 FAQ

  • 她18歲高二時與同學到美軍俱樂部看表演，臨時上台唱了2首歌後獲得肯定，從此開始固定駐唱，並因家中經濟轉差而休學投入歌唱事業。

  • 1983年前後轉戰鄉城唱片後，她在郭金發引薦下演唱天涯找愛人，一推出就賣出30多萬張；之後的風飛沙更成為代表作，專輯銷量突破百萬張。

  • 她曾為親友背書背負千萬元債務，2011年借280萬元時讓姊姊冒簽妹妹姓名，最終因教唆偽造有價證券罪判刑定讞；入獄後又因失智、腎衰竭與敗血症惡化。

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