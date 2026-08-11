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79歲香港導演許鞍華獲釜山影展獎 直言拍戲愈來愈吃力

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香港導演許鞍華。(金馬執委會提供)
香港導演許鞍華。(金馬執委會提供)

第31屆釜山國際電影節主辦單位11日正式宣佈，本屆「山茶花獎」(Camellia Award)將頒發給現年79歲的香港知名導演許鞍華，以表彰她在過去半個世紀以來於電影創作上的傑出成就，以及為提升女性電影人地位所做出的重大貢獻。

綜合港媒報導，對於獲得此項殊榮，許鞍華在獲悉得獎後發表感言表示，自己如今已年近八旬，創作與拍攝電影的過程變得愈來愈艱辛，因此能在這個時間點獲得該獎項的肯定，對她而言意義格外深遠。她同時提到，能夠再次與釜山影展的觀眾見面令她感到相當欣喜，並稱讚釜山影迷是全球對電影藝術具備最深刻理解與洞察力的觀影群體之一。

第31屆釜山國際電影節預計於今年10月6日至15日在韓國釜山海雲台隆重舉行。頒獎典禮規畫於10月6日的影展開幕式上登場，屆時許鞍華將親臨現場接受這項榮譽。「山茶花獎」設立宗旨在於肯定全球傑出女性電影人的成就，上屆(第30屆)該獎項得主為知名華語影人張艾嘉

許鞍華於1947年出生於遼寧省鞍山市，幼年曾隨家人移居澳門，五歲時定居香港。她自幼深受中國古典文學薰陶，青年時期則專注於文學與哲學的探討。在學術背景方面，許鞍華是華語影壇少有的高學歷學院派導演，她先後於香港大學取得文學士及英文與比較文學碩士學位，隨後遠赴英國倫敦電影學院深造電影製作。

1975年學成歸港後，許鞍華曾擔任名導胡金銓的助理導演，隨後進入香港電視廣播有限公司(TVB)、廉政公署及香港電台電視部擔任編導工作，累積了豐富的電視紀錄片與戲劇拍攝經驗。這段電視編導生涯，不僅磨練了她對社會議題與庶民生活的敏銳觀察，也為她日後轉戰大銀幕奠定了深厚基礎，使其成為1970年代末期「香港電影新浪潮」的核心代表人物之一。

1979年，許鞍華執導個人首部電影長片《瘋劫》，正式於影壇出道。投身電影創作50年來，她至今共執導了27部電影長片以及2部紀錄片，作品風格涵蓋社會寫實、歷史變遷、女性困境與文學改編等多元範疇。

在許鞍華豐富的作品序列中，「越南三部曲」堪稱其早期的經典代表作，內容探討越戰及越南船民議題，包含1978年香港電台電視劇《獅子山下》之《來客》、1981年電影《胡越的故事》，以及1982年上映並引起廣泛討論的電影《投奔怒海》。

此外，許鞍華於1995年執導的《女人四十》與2011年執導的《桃姐》，更是華語影壇的史詩級作品。這兩部電影均在香港電影金像獎上大放異彩，包辦最佳電影、最佳編劇、最佳導演、最佳男主角及最佳女主角五大核心獎項，締造了「大滿貫」的輝煌紀錄。許鞍華生涯至今已累積六度榮獲香港電影金像獎最佳導演獎，並三度奪得台灣電影金馬獎最佳導演獎。

許鞍華的人文視角與卓越的執導功力，早已獲得國際影壇的高度推崇。在此次獲得「山茶花獎」之前，她曾於2014年獲頒釜山國際電影節「亞洲電影人獎」；2020年，她更榮獲第77屆威尼斯國際影展「終身成就金獅獎」，成為全球首位獲此殊榮的女導演。

精華 FAQ

  • 她獲得的是第31屆釜山國際電影節的「山茶花獎」；主辦方以此表彰她過去50年在電影創作上的卓越成就，以及她對提升女性電影人地位的重要貢獻。

  • 許鞍華表示自己已年近80歲，拍攝與創作電影變得越來越吃力，因此在此時獲得肯定格外有意義；她也很高興能再與釜山影展觀眾見面，並稱讚當地影迷很懂電影。

  • 她是香港電影新浪潮代表人物，執導超過20部作品，代表作包括《胡越的故事》《投奔怒海》《女人四十》《桃姐》等，並多次獲香港金像獎與台灣金馬獎最佳導演。

張艾嘉 香港 許鞍華

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