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拍鬼片拍到昏倒 男星演「附身」斷片 醒來嚇喊：太痛苦

記者陳穎／即時報導
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澳洲新銳演員史黛西克勞森在「愛的魔樣」飾演經歷矯正治療儀式的同志少年。圖／采昌國...
澳洲新銳演員史黛西克勞森在「愛的魔樣」飾演經歷矯正治療儀式的同志少年。圖／采昌國際多媒體提供

結合酷兒愛情與超自然恐怖元素的電影「愛的魔樣」，由澳洲新銳演員史黛西克勞森（Stacy Clausen）飾演歷經「矯正儀式」後遭超自然力量附身的同志少年「萊恩」。片中多場附身戲需要大量肢體演出，他透露拍攝時一度因太過投入而失去意識，醒來後仍餘悸猶存，直呼：「真的沒想到這個角色會對身體造成這麼大的負擔！」

影片來源：YouTube@IGN Movie Trailers

史黛西在片中有多場翻滾、拉扯、窒息等高強度演出，因此事前接受大量特技訓練。其中一場拍貼機戲，他必須演出遭靈體吊起的痛苦狀態，導演阿德里安基雷拉（Adrian Chiarella）還不斷要求他再加強力道，「導演一直說：『可以再更用力嗎？你還沒有真的被勒住。』我就拼命去演，結果有兩秒鐘直接昏過去，之後才突然驚醒。」

為了呈現角色遭附身前後的巨大反差，史黛西也和劇組反覆討論角色肢體設計。他透露，導演希望附身狀態像掠食者般行動，「我們討論到美洲豹的概念，不會追著獵物跑，而是慢慢、悄悄逼近。」此外，他拍攝附身戲時還特別戴上隱形眼鏡，藉此營造感官失衡與不適感，讓角色更具詭異氛圍。

導演阿德里安基雷拉表示，史黛西在試鏡時就展現驚人的表演潛力，不僅能迅速理解指令，也能即興提出角色想法，情緒、肢體都十分到位，加上與另一位主演喬伯德（Joe Bird）試戲時默契十足，最終決定由他擔綱演出。

電影日前在台灣舉辦搶先放映，也獲得不少好評，觀眾大讚「浪漫、唯美又刺激」、「兩位男主角火花十足」、「列入年度愛片」。

精華 FAQ

  • 他飾演的是歷經「矯正儀式」後遭超自然力量附身的同志少年「萊恩」，角色同時結合酷兒愛情與恐怖元素，戲份情緒和肢體表現都很吃重。

  • 在一場拍貼機戲裡，他要演出被靈體吊起、遭勒住的痛苦狀態，導演還不斷要求加強力道，結果他拼到兩秒鐘直接昏過去，醒來後仍心有餘悸。

  • 導演認為他試鏡時就展現很強的理解力與即興能力，情緒和肢體都到位，和喬伯德試戲也很有默契；電影在台灣搶先放映後，觀眾反應普遍正面。

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