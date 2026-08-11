我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普與普亭談話奏效 俄釋放前美陸戰隊員

紐約州健保公司擬增保費 這一家喊漲52.1%

YT「眾量級」爭奪戰宣判家寧無罪 家人各判3年至2月不等

記者蔣永佑／新北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
YouTuber頻道「眾量級」侵占案，新北地院今判處家寧無罪，家人各判3年至2月...
YouTuber頻道「眾量級」侵占案，新北地院今判處家寧無罪，家人各判3年至2月不等徒刑。(本報系資料照)

YouTuber頻道「眾量級」情侶檔Andy、家寧分手後，頻道母公司群海娛樂爆發經營及財務糾紛，家寧一家四口遭檢方依業務侵占、背信、逃漏稅捐及妨害電腦使用等罪起訴。新北地方法院今宣判，家寧母親曾淑惠、父親張國龍、胞妹張家芸及家寧，各判處3年、4月、2月徒刑，家寧擅改YT帳戶密碼部分則無罪。

當初2人分手後，Andy（本名王崇睿）出面指控，經營頻道10年來總收益超過1億元（新台幣，下同，約310萬美元），自己僅分得695萬元，其餘收益全被家寧一家拿走。檢方調查，2018年8月，身為群海董事長的張母出資10萬元、占股50％，家寧和Andy各出5萬元、各占股25％成立群海，從事眾量級頻道相關經營，並由張父擔任公司監察人，張妹則擔任業務經紀人一職。

檢方起訴，張母等人涉嫌侵占YT頻道流量及臉書廣告收益共2996萬餘元、頻道業配收入1281萬餘元、YT周邊商品收益40萬餘元、眾量級商標收入109萬餘元，合計4318萬餘元；另以9名親友充作人頭，虛報員工薪資支出1609萬餘元，並漏報頻道流量、臉書廣告、蝦皮拍賣等收入，藉此規避公司的營利事業所得稅。

日前張母、張父等人辯論終結時，對於公司財務的業務侵占及背信部分，仍否認犯罪，主張自己無罪，2人僅與張妹涉嫌以人頭謊報薪資支出逃漏稅部分認罪，並表示已與國稅局聯繫補稅事宜，希望法官能予以輕判。

YouTuber頻道「眾量級」情侶檔Andy(中)、家寧分手後官司戰，新北地院今...
YouTuber頻道「眾量級」情侶檔Andy(中)、家寧分手後官司戰，新北地院今宣判。(本報系資料照)

精華 FAQ

  • 新北地方法院宣判，家寧在擅改YT帳戶密碼部分獲判無罪；家寧母親、父親與胞妹則分別因相關罪名遭判3年、4月與2月徒刑。

  • 檢方指控，家寧一家涉嫌侵占YT流量與臉書廣告、業配、周邊商品及商標等收入，合計達4318萬餘元，另還涉及以人頭虛報薪資與漏報收入。

  • Andy表示，頻道經營10年總收益超過1億元，但自己只分得695萬元，其餘多由家寧一家取得，因而引爆雙方對公司財務與收益分配的爭議。

上一則

安海瑟薇挺孕肚亮相 新片受封「30年來最棒恐龍電影」

下一則

舒淇「女孩」法國上映 獲媒體與觀眾最佳推薦

延伸閱讀

YT「眾量級」之爭獲判無罪 家寧律師：感謝法官還清白

YT「眾量級」之爭獲判無罪 家寧律師：感謝法官還清白
前監察院長陳履安妻兒涉挪用辭修高中公款 開庭還錢認罪

前監察院長陳履安妻兒涉挪用辭修高中公款 開庭還錢認罪
藉採購BNT疫苗詐慈濟 幕後宗教團體夫婦接押禁見

藉採購BNT疫苗詐慈濟 幕後宗教團體夫婦接押禁見
向證嚴「下跪頂禮」博信任 女律師誆慈濟買BNT詐10.6億台幣

向證嚴「下跪頂禮」博信任 女律師誆慈濟買BNT詐10.6億台幣

熱門新聞

周星馳和劉嘉玲是多年好友。（取材自劉嘉玲微博）

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

2026-08-09 19:12
童芯過去曾以舊名上節目。圖／翻攝自Threads

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

2026-08-09 16:21
吳建豪隨F3開唱，與新婚妻子荒卷繪美合照也曝光。(圖／相信音樂提供、微博）

F4吳建豪宣布再婚後 首次與老婆同框 搭肩藏不住甜蜜

2026-08-06 05:15
謝婷婷曬照片悼念謝賢（前）冥壽。（取材自微博）

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

2026-08-10 19:38
「肯爺」愛妻碧安卡（右）再度因穿著登上版面。(路透資料照)

「肯爺」愛妻穿透明連身衣現身夜店 近乎全裸網看傻

2026-07-29 23:49
舒淇在綜藝「毛雪汪」中坦承，與自己合作過的男演員顏值排名中，老公馮德倫排不上前三名。（視頻截圖）

舒淇眼中最帥的男神是這3位 老公馮德倫被判出局

2026-08-07 06:00

超人氣

更多 >
他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招
華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事
謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」
不給小費就漲價？Shake Shack顧客拒付小費 餐點立漲8%

不給小費就漲價？Shake Shack顧客拒付小費 餐點立漲8%
物價太貴...3成美國人改在家煮飯 「萬用食材」成桌上常客

物價太貴...3成美國人改在家煮飯 「萬用食材」成桌上常客