安海瑟薇挺孕肚亮相 新片受封「30年來最棒恐龍電影」

好萊塢女星安海瑟薇出席新片「橡樹街末日」世界首映會，挺著孕肚走上紅毯。圖／華納提供

好萊塢 女星安海瑟薇日前現身美國洛杉磯 「橡樹街末日」世界首映會，挺著孕肚走上紅毯，一襲俐落剪裁的水藍色禮服搭配牛仔褲，巧妙露出孕肚下緣，隨著步伐散發優雅又率性的時尚魅力，瞬間成為全場焦點，讓人聯想到她在「穿著Prada的惡魔2」中展現的時尚氣場。

向來對造型極具想法的安海瑟薇，不只在紅毯上展現品味，在「橡樹街末日」中更親自參與角色服裝設計，以經典童話「綠野仙蹤」為靈感，從色彩、剪裁到細節打造角色造型，讓服裝不只是時代背景的還原，更成為刻畫人物心境的重要元素。

安海瑟薇在新片「橡樹街末日」首度與「星際大戰」男星伊旺麥奎格合作，兩人原本與孩子過著平凡生活，卻因神祕時空異變，整個社區竟穿越到恐龍 稱霸地球的史前時代，展開驚險刺激的末日求生。

影片來源：YouTube@Warner Bros.

不同於過往恐龍電影多將場景設定在荒島或叢林，本片更將史前巨獸直接帶進人類熟悉的日常社區，讓巨大恐龍闖入後院、穿越住宅街道，原本平靜的生活瞬間變成生死戰場，呈現前所未見的災難規模。電影首映會後也率先獲得美國媒體好評，表示「超乎想像的精采」，更盛讚是「最棒的暑假爽片」，另有媒體將本片封為「30年來最棒的恐龍電影」。

特別的是，「橡樹街末日」是安海瑟薇首次挑戰恐龍題材作品，她在片中飾演育有兩個孩子的母親。為了呈現角色從柔弱到堅強的巨大轉變，她特別與服裝設計師討論，以「綠野仙蹤」中的桃樂絲作為重要參考。

她表示「我希望給人感覺像洋娃娃，好像還沒長大的女孩」，因此電影前段大量使用藍色服裝，呼應桃樂絲經典的藍白造型，晨袍更加入粉紅色內襯與口袋，營造出毫無防備、需要被保護的氣質。

然而當恐龍危機降臨，她為了保護孩子逐漸展現出驚人的母愛與力量，服裝也隨著角色心境轉變，安海瑟薇希望觀眾看到她「滿身都是鮮血、大聲吶喊」時，仍驚呼：「我完全看錯妳了！」

電影「橡樹街末日」劇情描述：當一場神秘的宇宙事件，撕裂了寧靜的橡樹街社區後，整個社區竟被傳送到某個未知之地，普拉特一家人很快就發現：生存關鍵取決於當一家人置身於難以辨認的環境時，是否能夠緊密地團結在一起。

安海瑟薇（左）在新片「橡樹街末日」首度與伊旺麥奎格（右）合作。圖／華納提供