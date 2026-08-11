父親節隔天過世 知名廣播人「楚雲」家屬：我們空中再見

楚雲曾在自己工作室內接受專訪。(圖／本報系資料照)

知名廣播人「楚雲」近日離世，家人於臉書發文證實噩耗，透露他在妻子的擁抱中平靜安息，並以一篇深情文字回顧父親一生，從廣播人、旅行領隊到牧師的人生歷程，字字充滿不捨與思念。

家人透露，爸爸年輕時一直懷抱著成為空軍的夢想，30歲前卻走上廣播之路，取藝名「楚雲」，其中「楚」取自父親籍貫湖北的別稱，「雲」則象徵他對天空的嚮往。當錄音室「ON AIR」燈亮起時，在他心中，也彷彿成為了一名駕駛飛機的軍官。

40歲前後，他憑藉深厚的歷史涵養、文學底蘊與富有磁性的嗓音，長年受旅行社邀請擔任領隊，一年出國約7、8次，累計走遍世界各地，出國次數超過百次。家人回憶，那段時期的爸爸經常穿著飛行夾克、戴著飛官墨鏡，意氣風發，也成為家人眼中「最帥的爸爸」。

50歲之後，他的人生再次轉向，成為牧師。雖然沒有固定牧會，卻以「遊牧」方式將福音帶往歐洲、北美、南美及中國各地，甚至曾獨自穿著福音背心走上遊行示威街頭，在人群中傳教。家人雖然總擔心他的安全，但他始終無所畏懼，因為深信神與自己同在。

在生命最後階段，爸爸仍以信仰陪伴家人。家人透露，他在仍有意識的最後幾天，曾與媽媽、弟弟談話並留下最後錄音，引用聖經經文告訴家人「凡事謝恩」，並表示想到這件事，內心便感到平安。

家人最後寫下：「爸爸這一生的善良、愛和豐富，現在化為天上的雲，我們想爸爸時，抬頭就能看看他。」並以一句「爸，我們空中再見」送別父親，盼有一天能在另一個世界再次相聚。

知名廣播人楚雲。(圖／摘自臉書)

楚雲是知名廣播人。(圖／本報系資料照)