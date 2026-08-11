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王力宏汪東城都來追星 aespa首攻台北大巨蛋「比AI更美」

記者李姿瑩／即時報導
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aespa首度挑戰在台北大巨蛋開唱。圖／摘自IG
aespa首度挑戰在台北大巨蛋開唱。圖／摘自IG

南韓女團aespa 11日首度站上台北大巨蛋，舉辦年度世界巡演，雖然選在平日晚上演出，但全場依舊座無虛席，包括藝人汪東城也特地到場追星，王力宏則透過花籃獻上祝福。

aespa晚間一開場就以「LEMONADE」、「Switchblade」、「Whiplash」、「Black Mamba」點燃全場觀眾熱情，4名成員Karina、Giselle、Winter、Ningning美到彷彿AI角色，尤其Karina素來有「人間AI」美稱，aespa的演唱會前導影片也結合了這點，以充滿AI的前衛感襯托出她們超越現實的完美形象。

隨著aespa人氣在全球不停攀升，她們演出的規模也不停升級，中國籍成員Ningning抵台後還分享了和王力宏的合照，展現了巨星級的人脈。Ningning今晚率先開口問候：「大家好，玩得開心嗎？好久沒有見到大家了，沒想到是這麼大的場館，彩排的時候有點緊張。」

Winter提到：「我們其實好久沒來了，大家過得好嗎？如果希望我們常常來的話，今天就要玩的很開心喔！」Ningning趁機爆料：「今天Winter說她很喜歡蚵仔煎，還有炒手。」Winter大方承認，稱讚台灣美食真的很好吃。

她們邊聊美食邊走上花車，在「Angel #48」、「Camouflage」的歌聲中環繞全場，隨後以合作舞台和個人舞台呈現與平常不一樣的氛圍，讓粉絲全心沈浸在aespa宇宙中，

王力宏透過花籃力挺Ningning。圖／摘自IG
王力宏透過花籃力挺Ningning。圖／摘自IG

aespa首度挑戰在台北大巨蛋開唱。圖／摘自IG
aespa首度挑戰在台北大巨蛋開唱。圖／摘自IG

王力宏私下幫Ningning加油。圖／摘自IG
王力宏私下幫Ningning加油。圖／摘自IG

精華 FAQ

  • aespa首度站上台北大巨蛋舉辦年度世界巡演，雖在平日晚上演出，現場仍座無虛席。她們以多首歌曲開場，並搭配花車、合作舞台與個人舞台，展現升級後的演出規模。

  • 藝人汪東城親自到場追星，王力宏則透過花籃表達祝福。中國籍成員Ningning還在抵台後分享與王力宏的合照，讓外界感受到aespa在亞洲娛樂圈的人氣與人脈。

  • Ningning與Winter在台上和粉絲聊天，提到初次在大場館演出有些緊張，Winter也分享自己喜歡蚵仔煎與炒手。她們邊聊美食邊搭花車繞場，讓現場氣氛更熱絡。

王力宏 南韓

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