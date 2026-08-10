他愛上小24歲女友難自拔 命理師揭「七世情緣」殘酷真相

姜厚任對童芯用情頗深。圖／摘自臉書

71歲資深演員姜厚任日前公開認愛小24歲女友童芯（本名陳苡孋），大讚童芯不僅年輕貌美，更擁有146的高智商及台大 「3碩1博」的高學歷，女方則對外宣稱曾在美國高科技業擔任研究員18年。然而，消息一出，有網友在博碩士論文系統中查詢，卻發現相關學歷資訊「查無此人」，加上有網友肉搜出她不同時期曾使用過4個名字，12年前更曾以舊名「余家菁」閃婚時任宜蘭縣府農業處科長，遭外界質疑她的身分造假。

女方更自爆「3歲時在電視上看到姜厚任，就知道他是我老公」，說兩人已經是第七世緣分，自己從小就知道，甚至在小一寫明信片給姜厚任。

對此，命理師沈嶸通靈查詢姜厚任與童芯的緣分關係，發現兩人目前為「刑剋」，而且緣分能量呈現不穩定的現象，在「刑剋」與「糾纏緣」之間來回跳轉，這樣的現象在十分少見，也令沈嶸感到十分奇怪，因為若兩人真是「七世情緣」，理應是「先天正緣」的頻率，但目前卻完全不是如此。

接著沈嶸分別通靈探查姜厚任與童芯的腦波，結果顯示姜厚任非常愛童芯，面對眾多網友的質疑聲浪，他仍舊強烈的相信與童芯就是「七世情緣」，堅信兩人有深厚的前世今生緣分。不過，姜厚任目前並無娶童芯的打算，只把她當作紅粉知己，對這段感情相當上頭。

奇怪的是，沈嶸完全查不到童芯對姜厚任有任何真愛的頻率，但從童芯的腦波中有查出，她接近姜厚任確實帶有某個目的性。雖然這個目的目前還探查不到，不過可以確定的是，童芯並非是為了與姜厚任再續前緣而來，因為當沈嶸探查童芯的靈魂是否相信所謂的「七世情緣」，結果童芯的靈魂根本就不相信。

對於童芯自稱與姜厚任有累世緣分，引發網友強烈質疑。童芯稱前世曾跟姜厚任一起救人、一起修行，但兩人卻從沒結過婚，小一時寄出的明信片還提到前世「姜厚任是邊城守將，她自己是公主。」對此，沈嶸也調閱靈界因果簿，探查後卻發現兩人根本沒有前世，此生為兩人第一世相遇。

沈嶸表示，姑且不論姜厚任說的「她是天才，5個月就會講話，1歲就會打坐。」是否為真，但童芯的靈魂確實相當聰明伶俐，反應快又靈活，並且有一些修行根基，表示她有認真鑽研過修行之事，也難怪會與潛心修佛、淡出演藝圈的姜厚任成為知己。