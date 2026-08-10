25年後依舊是金庸女神天花板 54歲黎姿美成這樣

佘詩曼(左)、吳啟華演出的金庸港劇「倚天屠龍記」。圖／年代、壹綜合提供

金庸武俠經典「倚天屠龍記」翻拍無數，其中 2001年由吳啟華、黎姿與佘詩曼主演的版本，至今仍是無數觀眾心中的武俠天花板。劇中人物張無忌、趙敏與周芷若之間的糾葛虐戀令人難忘，尤其飾演趙敏的黎姿大鬧婚禮、當眾「搶親」帶走張無忌的名場面，更是劇迷津津樂道的話題。然而鮮為人知的是，這部神劇當年兩位女主角差點「演反」角色，背後全靠男主角吳啟華關鍵時刻一句話！

原來當年劇組原本屬意由黎姿飾演周芷若、佘詩曼飾演趙敏，但吳啟華看完劇本後，主動向監製大膽提議將兩人角色對調。他分析，黎姿五官深邃、帶有異域洋氣，更能詮釋出蒙古郡主趙敏的率性與美艷；而當時剛出道的佘詩曼臉上帶著可愛嬰兒肥，楚楚可憐的模樣相對更貼近周芷若，吳啟華也大力誇讚佘詩曼雖是新人但演技極佳。事後證明，這個神來之筆不僅完美成就了黎姿版趙敏與佘詩曼版周芷若，也讓這版「倚天屠龍記」成為難以超越的傳奇。

25年前黎姿演活「趙敏」的可愛直率與柔情，至今仍是金庸武俠劇迷心目中的十大美女之首，如今54歲的她，外表依舊美麗如昔，她還經常透過社群曬美照，分享自己每天至少喝8杯水以上(約2000cc)，且起床後第一件事就是先喝一大杯溫水，促進新陳代謝、消水腫，保有凍齡纖腰。

黎姿分享保養之道。圖／截自黎姿微博