我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊空軍一號也是幌子 華郵：川普其實是搭第三架飛機離開土耳其

謝賢長眠地曝光 骨灰安放寶福山 張國榮、沈殿霞都在這

25年後依舊是金庸女神天花板 54歲黎姿美成這樣

記者陳慧貞／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
佘詩曼(左)、吳啟華演出的金庸港劇「倚天屠龍記」。圖／年代、壹綜合提供
佘詩曼(左)、吳啟華演出的金庸港劇「倚天屠龍記」。圖／年代、壹綜合提供

金庸武俠經典「倚天屠龍記」翻拍無數，其中 2001年由吳啟華、黎姿與佘詩曼主演的版本，至今仍是無數觀眾心中的武俠天花板。劇中人物張無忌、趙敏與周芷若之間的糾葛虐戀令人難忘，尤其飾演趙敏的黎姿大鬧婚禮、當眾「搶親」帶走張無忌的名場面，更是劇迷津津樂道的話題。然而鮮為人知的是，這部神劇當年兩位女主角差點「演反」角色，背後全靠男主角吳啟華關鍵時刻一句話！

原來當年劇組原本屬意由黎姿飾演周芷若、佘詩曼飾演趙敏，但吳啟華看完劇本後，主動向監製大膽提議將兩人角色對調。他分析，黎姿五官深邃、帶有異域洋氣，更能詮釋出蒙古郡主趙敏的率性與美艷；而當時剛出道的佘詩曼臉上帶著可愛嬰兒肥，楚楚可憐的模樣相對更貼近周芷若，吳啟華也大力誇讚佘詩曼雖是新人但演技極佳。事後證明，這個神來之筆不僅完美成就了黎姿版趙敏與佘詩曼版周芷若，也讓這版「倚天屠龍記」成為難以超越的傳奇。

25年前黎姿演活「趙敏」的可愛直率與柔情，至今仍是金庸武俠劇迷心目中的十大美女之首，如今54歲的她，外表依舊美麗如昔，她還經常透過社群曬美照，分享自己每天至少喝8杯水以上(約2000cc)，且起床後第一件事就是先喝一大杯溫水，促進新陳代謝、消水腫，保有凍齡纖腰。

黎姿分享保養之道。圖／截自黎姿微博
黎姿分享保養之道。圖／截自黎姿微博

精華 FAQ

  • 因為吳啟華、黎姿與佘詩曼的組合深入人心，劇中張無忌、趙敏、周芷若的愛恨糾葛也極具戲劇張力，其中黎姿搶親名場面更成為觀眾難忘的武俠經典。

  • 劇組最初屬意黎姿飾演周芷若、佘詩曼飾演趙敏，但吳啟華看完劇本後建議對調，認為黎姿更適合美艷率性的趙敏，佘詩曼則更貼近楚楚可憐的周芷若。

  • 內文提到她經常在社群分享美照，平時每天至少喝8杯水、起床先喝一大杯溫水，藉此促進新陳代謝與消水腫，因此外表依舊亮眼、身材也維持纖細。

上一則

台女星爆料 藝人、經紀人日久生情「看很多」

下一則

他愛上小24歲女友難自拔 命理師揭「七世情緣」殘酷真相

延伸閱讀

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越
「最美丫鬟」艾米當上古裝劇主演 讚吳謹言是榜樣

「最美丫鬟」艾米當上古裝劇主演 讚吳謹言是榜樣
張藝興版「二月紅」 徐正溪接棒 「九門」掀兩極評價

張藝興版「二月紅」 徐正溪接棒 「九門」掀兩極評價
戲說從頭╱「毛骨悚然的戀愛」收視雖亮眼 梁世宗疑臉腫挨批

戲說從頭╱「毛骨悚然的戀愛」收視雖亮眼 梁世宗疑臉腫挨批

熱門新聞

周星馳和劉嘉玲是多年好友。（取材自劉嘉玲微博）

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

2026-08-09 19:12
舒淇和馮德倫結婚快滿10周年。圖／摘自IG

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

2026-08-03 13:50
周渝民(左起)、吳建豪、言承旭跟五月天阿信默契絕佳，常逗得歌迷呵呵笑。（圖／相信音樂提供）

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

2026-08-03 03:00
童芯過去曾以舊名上節目。圖／翻攝自Threads

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

2026-08-09 16:21
吳建豪隨F3開唱，與新婚妻子荒卷繪美合照也曝光。(圖／相信音樂提供、微博）

F4吳建豪宣布再婚後 首次與老婆同框 搭肩藏不住甜蜜

2026-08-06 05:15
林青霞(後排右起)、甄珍、姚煒2021年在香港為資深影星葛蘭(下)慶生。(取材自微博)

香港女星葛蘭93歲逝世 「星星月亮太陽」、「我要你的愛」成經典

2026-08-03 20:06

超人氣

更多 >
查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀

查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀
升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗
華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里

華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里
台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘

台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘
不給小費就漲價？Shake Shack顧客拒付小費 餐點立漲8%

不給小費就漲價？Shake Shack顧客拒付小費 餐點立漲8%