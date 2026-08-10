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台女星爆料 藝人、經紀人日久生情「看很多」

記者陳慧貞／即時報導
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賴雅妍回想剛入行時的情景。記者王聰賢／攝影
賴雅妍回想剛入行時的情景。記者王聰賢／攝影

賴雅妍、楊奇煜(小煜)、吳思賢(小樂)、周定緯等出席果陀音樂劇「Crash, Boom Boom Love！」卡司亮相記者會，賴雅妍在劇中擔任娛樂公司王牌經紀人角色，不但要處理旗下人氣男團的大小危機，還要隨時解決社群炎上與直播事故，笑稱自己根本是「救火隊長」，更打趣表示，劇團大概是看上她「夠霸氣，又很會罵人」，才會將角色交給她。

該劇以娛樂圈為背景，融合演唱會式舞台、戲劇敘事及流行音樂元素，故事主軸圍繞在人氣男團「FUNKYNOiSY」由楊奇煜、吳思賢、周定緯、高胥崴、張宇勝及黃盛煜組成。小煜、小樂昔日是「模范棒棒堂」節目出身，當年小樂年僅16歲，「裡面有很照顧我的人，也有比較陌生的人，小煜哥那個時候絕對算是數一數二帥的。」而小煜較有印象的是錄製問答單元時，為了節目效果，明明知道答案，眾人卻還要集體「裝笨」製造笑料。

賴雅妍回想自己剛入行時，給經紀人製造不少麻煩，自嘲就像「小笨蛋」，說起經紀人與藝人日久生情的例子，賴雅妍笑說業界頗多對佳偶，自己也看過很多，「經紀人不小心跟藝人太靠近了，產生一些情愫，至於是誰呢，可能不太方便劇透。」說完轉頭看小煜，他立刻自招感情現況：「我現在沒有。」顯示離婚後感情依然空白。

精華 FAQ

  • 她在劇中飾演娛樂公司王牌經紀人，得處理旗下男團各種危機，還要應付社群炎上、直播事故等突發狀況，笑稱自己根本是救火隊長。

  • 作品以娛樂圈為背景，結合演唱會式舞台、戲劇敘事與流行音樂元素，故事圍繞人氣男團FUNKYNOiSY展開，呈現偶像產業的熱鬧與混亂。

  • 她表示業界確實看過不少經紀人和藝人日久生情的例子，認為兩人因工作太靠近可能產生情愫，但至於具體是誰，她則沒有進一步透露。

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