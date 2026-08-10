北京街頭化身農產推銷員 52歲吳京臉型圓潤、身板筆直

吳京助農近照曝光。（取材自鳳凰網娛樂）

52歲「戰狼」吳京，這回沒在銀幕上打拳，倒是直接殺到北京街頭「練攤」了。近日，他低調現身一場愛心助農公益活動，現場擼起袖子化身最強推銷員，親自給來往路人派發各地農產品。路過的群眾瞬間圍得水洩不通，長槍短炮全程跟拍，硬是把街頭整成紅毯現場，熱鬧勁兒直接拉滿——不得不說，京哥這波接地氣的操作，屬實又圈了一波路人緣。

鳳凰網娛樂報導，52歲的吳京，比起大銀幕上那個稜角分明的硬漢，臉型肉眼可見地圓潤了一圈。不過別急著喊「戰狼腫了」，人家身板照樣挺得筆直，一頭烏黑濃密的秀髮更是羨煞同齡男星，髮量多到毫無中年危機，妥妥的髮際線贏家。精氣神兒全程在線，只能說京哥這把年紀，依舊是「硬」在骨子裡的。

要說公益助農，吳京可是實打實的老把式了。戲外一得閒，他就愛往田間地頭跑，親自下場幫農戶吆喝，靠自己的影響力給農產品帶貨、幫老鄉增收。比起某些明星做個公益恨不得全網通報，吳京向來是悶頭幹大事，低調得連熱搜都不買——這波助農不整虛的，主打一個踏踏實實、腳底沾泥。

歲月不饒人，連戰狼也逃不過中年定律。52歲的吳京，常年摸爬滾打、實打實的打了一身「勳章」，如今放緩工作節奏，身形自然也跟著富態了。褪去硬漢光環，他照樣扛得起踏實二字，腳踩泥土、手搬農貨，實打實地為民生使勁兒。說白了，觀眾買帳的不是一張永遠稜角分明的臉，而是這份接地氣的擔當。

吳京助農近照曝光。（取材自鳳凰網娛樂）