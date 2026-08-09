姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

童芯過去曾以舊名上節目。圖／翻攝自Threads

71歲資深演員姜厚任近日認愛小24歲女友童芯（陳苡孋），兩人「七世情緣」受到關注，女方的學歷及過往婚姻也成為外界討論焦點。如今更有網友翻出童芯18年前登上吳宗憲主持的經典節目「我猜我猜我猜猜猜」的片段，當時她以「徐嘉妤」之名亮相，並在節目中透露自己是台大 研究生。

童芯當年參加「我猜」的經典單元「真的假不了」，該單元會邀請擁有特殊經歷或職業的來賓登場，再由現場藝人及觀眾透過問答找出其中一名「假身分」的參賽者。

當時節目安排童芯扮演「台鐵 女黑手」，並宣稱自己平時的工作就是維修火車。不過，她其實並非真正的台鐵維修人員，而是節目安排的「煙霧彈」，負責提供一段虛構經歷，藉此混淆現場來賓的判斷。

有趣的是，雖然「台鐵女黑手」的身分是假的，但節目中的這名人物確實有真實原型，童芯只是負責扮演該角色。當時主持人吳宗憲也不斷追問她的真實職業及個人背景，試圖從她的回答中找出破綻。

面對吳宗憲接連提問，童芯當時並未刻意隱瞞自己的真實身分，反而直接透露自己是「台大研究生」。換言之，這段18年前的節目畫面，不僅留下她年輕時登上綜藝節目的身影，也可見她當時就已對外透露自己正在台大就讀研究所。

姜厚任(左)認愛童芯，遭受輿論考驗。圖／摘自臉書