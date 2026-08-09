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日實力派女優離世 晚年淒涼與女斷聯 孤獨死真相曝光

記者李姿瑩／即時報導
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小川真由美原本被看好能躋身一線女演員。圖／摘自日刊體育
小川真由美原本被看好能躋身一線女演員。圖／摘自日刊體育

曾演出電影「復仇在我」（《復讐するは我にあり》）、「三封未寄出的信」（《配達されない三通の手紙》）等作品，並以精湛演技拿下日本電影金像獎最佳女配角的小川真由美，驚傳已於今年3月26日在鹿兒島縣內辭世，享壽86歲。

她的死訊直到9日才曝光，女兒、音樂人小川雅代接受「Daily Sports」採訪時證實母親離世消息。與此同時，「文藝春秋」也揭露小川真由美晚年鮮為人知的生活狀況，女兒更直指母親是「毒母」，母女長達10年沒有往來，直到得知死訊後，才重新追查母親最後的人生足跡。

小川真由美和樹木希林是文學座同期研究生，也是昭和時代實力派女演員，曾演出NHK大河劇「源義經」、「武田信玄」等作品，並於1983年在電視劇「積木崩塌」中飾演問題少女的母親。

然而她情路多舛，第一段婚姻生下女兒雅代，第二段婚姻僅停留在訂婚階段。「文藝春秋」報導，女兒雅代透露，自己與母親的關係長期緊張，甚至形容母親是「毒母」。她指稱，自己幼年時曾遭到母親忽視，甚至一度面臨餓死邊緣；但當母親需要依靠時，又會轉而向她求助。雅代也表示，當自己有戀人時，母親會將她視為阻礙，等到她與戀人分手後，又會重新對她溫柔。

報導指出，小川真由美長年承受作為知名女演員的壓力，曾依賴安眠藥及躁鬱症相關藥物，身邊的助理也頻繁更換。此外，她一生相當相信宗教與占卜，據女兒說法，母親經常深信某位教祖或占卜師一段時間，之後又因故發生爭執，轉而尋找下一個信仰對象。

雅代也透露，自己後來因受到母女關係影響而陷入憂鬱狀態，甚至在醫師建議下停止與母親見面，兩人因此在過去約10年間幾乎完全斷絕聯繫。

令人震驚的是，雅代直到今年5月接到一通突然打來的電話，才得知母親早在兩個月前已經離世。她隨後循著母親晚年的生活軌跡調查，才逐漸發現母親晚年不僅與家人及工作失去聯繫，甚至連原本居住的房子都失去了，最後在鹿兒島孤獨走完人生最後一程。

精華 FAQ

  • 報導指出，小川真由美已於今年3月26日在鹿兒島縣內辭世，享壽86歲。她的死訊直到9日才對外曝光，並由女兒小川雅代接受媒體證實。

  • 雅代表示，自己童年曾被母親忽視，甚至一度接近餓死邊緣；母親有需要時才會向她求助，感情與現實都十分反覆，讓她長期承受傷害，因此形容母親是「毒母」。

  • 她晚年與家人和工作都失去聯繫，原本居住的房子也不保，生活孤立無援。女兒在得知死訊後追查，才發現她最終是在鹿兒島獨自度過人生最後一段路。

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