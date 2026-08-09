姜厚任護愛12點聲明反擊：我是老僧入定還會動凡心？

姜厚任（左）認愛小24歲女友童芯（陳苡孋）。圖／本報系資料照

71歲資深演員姜厚任日前大方認愛小24歲女友童芯（陳苡孋），2人高調曬愛，分享相識相伴過程，豈料女方學經歷引發外界質疑，甚至傳出「當小三」、「找老伴」、「遭拐騙」等各種揣測。他9日透過社群發出12點聲明，坦言原本只是想分享一段小故事，沒想到引來軒然大波，對此笑稱連自己這位「演藝界老司機也屎尿未及」，感謝支持者送上祝福之餘，也一一回應外界質疑。

針對外界關心的童芯台大 「3碩1博」背景，姜厚任表示，先前提及對方學歷只是聊天分享，並非刻意炫耀，認為如今碩博士相當普遍，學歷並非重點；至於童芯改名一事，他解釋對方本名只改過一次，過去使用的名字只是經紀公司安排的藝名，而「童芯」則是由他命名。

至於女方過往婚姻，他也強調，童芯確實有過一段婚姻，其前夫人品很好，彼此至今仍是朋友，外界指控她當過第三者，他則回嗆：「你在講三小？蹭流量嗎？」

面對網友的酸言酸語，指他暈船、遭拐騙，姜厚任重砲回擊：「說我暈船了，哈哈，恰恰對我不管用！」更指自己如今已是「老僧入定還會動凡心？」並聲稱自己目前仍耳聰目明、行動俐落，無需外界替他操心。

他還透露，童芯領的是美國薪水，「真要說，也是我拐坑她吧」。

關於兩人間有「七世因緣」，姜厚任否認外界認為童芯是他的「老伴」，強調兩人並非感情關係，而是因共同的信念互相扶持。

他表示，自己與童芯都屬於修行者，「既然認出彼此就要在世間相互扶持」，並稱彼此關係是「護法也是護持」，「童芯思想單純童心未泯，先前吃過虧，我是護法也護持她，讓她發揮天賦，不是要她洗手做羹湯！」

文末，姜厚任分享人生觀，認為人的外貌、學歷、財富與地位終究都是過眼雲煙，真正重要的是認識生命、提升生命。他也呼籲外界以正面心態看待此事，表示自己熱愛台灣，也希望能與志同道合的朋友一起為台灣社會盡一份心力，最後更喊話：「台灣加油！」

姜厚任日前認愛小24歲女友，引起熱議。(圖／本報系資料照)