我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

很多人都沒做 醫：吃蔬果前「忘記1步驟」恐增感染風險

才剛起飛就墜湖 猶他州飛行學校小飛機失事1死1傷

結婚十年甜蜜如初 馮德倫51歲生日「舒淇祝壽兼放閃」

記者李姿瑩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舒淇(左)在家幫馮德倫慶生。圖／摘自Instagram
舒淇(左)在家幫馮德倫慶生。圖／摘自Instagram

港星馮德倫9日歡慶51歲生日，老婆舒淇也特別在社群平台曬出夫妻合照，還分享兩人愛貓「Maymayboy」、「Maymayman」的萌照，一家四口同框，甜蜜又溫馨。兩人2016年宣布結婚，今年適逢結婚10週年，感情依舊甜蜜如初。

舒淇在Instagram寫下「生日快樂，所願皆成」，並曬出替老公準備的生日驚喜，只見現場擺著「HBD SF」（Happy Birthday Stephen Fung）的造型氣球，還有馮德倫親自設計的公仔「BUCKET MAN」造型蛋糕，充滿專屬於夫妻倆的巧思。馮德倫看到後也親自留言：「好棒的BUCKET MAN蛋糕！」看得出來對老婆準備的生日禮物相當滿意。

除了夫妻倆頭靠頭的甜蜜合照，馮德倫也抱著兩隻愛貓入鏡，十足「貓奴」模樣。兩隻毛小孩對夫妻倆而言早已是家人，上個月舒淇才替「Maymayman」慶祝12歲生日，這個月又輪到「Maymayboy」迎接13歲生日。雖然舒淇與馮德倫目前沒有生育孩子，但兩隻愛貓一直陪伴在身邊，早已成為兩人生活中不可或缺的重要家人。

而舒淇近日登上節目時，也曾談到與馮德倫一路從好友變成夫妻的過程。她透露，兩人其實認識很久，最初自己對馮德倫完全沒有男女之情，甚至因為當時馮德倫有女友，她還把對方歷任女友都當朋友看待，笑說：「他女朋友我也認識，他每一屆女朋友我都很熟。」

直到後來舒淇正處於情緒低潮，馮德倫只要有空就會陪伴在她身邊，長時間的相處與陪伴，也讓兩人的關係逐漸產生變化，最後從多年好友自然發展成戀人，並於2016年步入婚姻。如今結婚邁入第10年，兩人依舊不時透過社群分享生活點滴，低調卻甜蜜的相處模式也讓粉絲直呼幸福。

馮德倫抱著愛貓。圖／摘自Instagram
馮德倫抱著愛貓。圖／摘自Instagram

精華 FAQ

  • 舒淇在社群平台曬出夫妻合照與兩隻愛貓的萌照，並寫下生日祝福，還準備了氣球與造型蛋糕，讓整個生日充滿夫妻倆的專屬甜蜜感。

  • 現場有寫著「HBD SF」的造型氣球，還有以馮德倫自創公仔「BUCKET MAN」為靈感的蛋糕，細節充滿心思，也讓馮德倫留言稱讚蛋糕很棒。

  • 兩人2016年結婚，今年正好滿10週年，平時雖低調卻常分享生活點滴；舒淇也提到兩人從好友陪伴到自然成為戀人，感情一直穩定溫馨。

舒淇

上一則

富婆砸資自肥「50集硬塞60場吻戲」男演員遭爆包養出面了

下一則

姜厚任護愛12點聲明反擊：我是老僧入定還會動凡心？

延伸閱讀

結婚10年罕吐婚姻生活 舒淇曝馮德倫沒求婚「認識他歷任女友」

結婚10年罕吐婚姻生活 舒淇曝馮德倫沒求婚「認識他歷任女友」
入行前已是動漫迷 馮德倫原創動畫 舒淇有望配音

入行前已是動漫迷 馮德倫原創動畫 舒淇有望配音
舒淇眼中最帥的男神是這3位 老公馮德倫被判出局

舒淇眼中最帥的男神是這3位 老公馮德倫被判出局
50歲舒淇不愛運動 最想要「瘦而不柴」 止飢菜單網看傻

50歲舒淇不愛運動 最想要「瘦而不柴」 止飢菜單網看傻

熱門新聞

周渝民(左起)、吳建豪、言承旭跟五月天阿信默契絕佳，常逗得歌迷呵呵笑。（圖／相信音樂提供）

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

2026-08-03 03:00
周星馳和劉嘉玲是多年好友。（取材自劉嘉玲微博）

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

2026-08-09 19:12
舒淇和馮德倫結婚快滿10周年。圖／摘自IG

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

2026-08-03 13:50
吳建豪隨F3開唱，與新婚妻子荒卷繪美合照也曝光。(圖／相信音樂提供、微博）

F4吳建豪宣布再婚後 首次與老婆同框 搭肩藏不住甜蜜

2026-08-06 05:15
子瑜媽媽(左)一直以來都用行動力挺女兒。圖／摘自IG

等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」

2026-08-02 12:08
侯炳瑩仍凍齡如昔。（取材自微博）

母親病逝昔日家醜再掀 侯炳瑩認封鎖哥哥侯冠群 兩度抗癌近況曝光

2026-08-02 21:10

超人氣

更多 >
周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場
美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉
姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光
明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法
閨蜜騙飛菲律賓「陪散心」中國網紅失蹤3年確認遭撕票

閨蜜騙飛菲律賓「陪散心」中國網紅失蹤3年確認遭撕票