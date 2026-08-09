結婚十年甜蜜如初 馮德倫51歲生日「舒淇祝壽兼放閃」

舒淇(左)在家幫馮德倫慶生。圖／摘自Instagram

港星馮德倫9日歡慶51歲生日，老婆舒淇 也特別在社群平台曬出夫妻合照，還分享兩人愛貓「Maymayboy」、「Maymayman」的萌照，一家四口同框，甜蜜又溫馨。兩人2016年宣布結婚，今年適逢結婚10週年，感情依舊甜蜜如初。

舒淇在Instagram寫下「生日快樂，所願皆成」，並曬出替老公準備的生日驚喜，只見現場擺著「HBD SF」（Happy Birthday Stephen Fung）的造型氣球，還有馮德倫親自設計的公仔「BUCKET MAN」造型蛋糕，充滿專屬於夫妻倆的巧思。馮德倫看到後也親自留言：「好棒的BUCKET MAN蛋糕！」看得出來對老婆準備的生日禮物相當滿意。

除了夫妻倆頭靠頭的甜蜜合照，馮德倫也抱著兩隻愛貓入鏡，十足「貓奴」模樣。兩隻毛小孩對夫妻倆而言早已是家人，上個月舒淇才替「Maymayman」慶祝12歲生日，這個月又輪到「Maymayboy」迎接13歲生日。雖然舒淇與馮德倫目前沒有生育孩子，但兩隻愛貓一直陪伴在身邊，早已成為兩人生活中不可或缺的重要家人。

而舒淇近日登上節目時，也曾談到與馮德倫一路從好友變成夫妻的過程。她透露，兩人其實認識很久，最初自己對馮德倫完全沒有男女之情，甚至因為當時馮德倫有女友，她還把對方歷任女友都當朋友看待，笑說：「他女朋友我也認識，他每一屆女朋友我都很熟。」

直到後來舒淇正處於情緒低潮，馮德倫只要有空就會陪伴在她身邊，長時間的相處與陪伴，也讓兩人的關係逐漸產生變化，最後從多年好友自然發展成戀人，並於2016年步入婚姻。如今結婚邁入第10年，兩人依舊不時透過社群分享生活點滴，低調卻甜蜜的相處模式也讓粉絲直呼幸福。

馮德倫抱著愛貓。圖／摘自Instagram