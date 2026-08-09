我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

續任3天即參選美校長惹議 清大校長高為元今致歉

民主黨若11月奪回眾院 將先全面查川普相關企業

富婆砸資自肥「50集硬塞60場吻戲」男演員遭爆包養出面了

記者陳慧貞／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
短劇演員鍾宇飛澄清「富婆包養」傳聞。圖／截自微博
短劇演員鍾宇飛澄清「富婆包養」傳聞。圖／截自微博

中國短劇盛行，卻也出現各類奇特亂象，近日一名短劇導演在網上爆料，指有富婆全額出資拍劇並親自擔任女主角，不僅指定小鮮肉飾演男主角，更要求50多集的劇本必須塞滿60多場激情吻戲，事後該名男主角竟捲入「富婆包養」、「開房」風波，一連串爭議如同短劇劇情高潮迭起，引發網友熱議。

短劇導演夢馨近日在抖音爆料，指一名富婆找上門量身打造拍50多集古裝短劇，除了指定男主角鍾宇飛，還要求每場戲都要有親密戲，原劇本計畫約10幾場吻戲，但拍攝過程卻被投資方強行修改劇本，最終吻戲暴增到60幾場，平均每集超過一場，幾乎到了「走兩步就要親一次」的程度。

導演、編劇等主創團隊多次提醒投資方，憂心吻戲過多會破壞劇情節奏，但投資方以「我看過的短劇比你拍過的戲都多」為由駁回，導演勸阻無效。

爆料引發討論後，該劇男主角鍾宇飛親上火線澄清，他坦言，當初因剛入行不久，且對方身兼女主角與投資方雙重身分，對於親密戲過多，他曾向導演求救，但也害怕被指責「小牌大耍」，不敢直接拒絕或翻臉，最終只能選擇隱忍。

直到爭議曝光後，他決定公開遭遇，認為配合拍親密戲是演員本分，但要有底線：「能不能拍吻戲的時候，別往我嘴裡伸舌頭，別往我嘴裡源源不斷輸送你的口水？」

而該劇因吻戲數量異常遭平台刪減，卻也導致劇情邏輯錯亂，開播僅數日就慘遭下架。

然而風波並未因劇下架而收場，隨後網路上爆出該富婆是鍾宇飛的經紀人，甚至傳出鍾宇飛被包養、開房等傳聞。

對此，鍾宇飛再度拍片闢謠，怒轟營銷號亂剪輯，更揭露自己在不正經網站看到2人的截圖，他痛批：「造黃謠是不是不用付出代價？原來男生也能被造黃謠！」

經紀人也出面澄清自己並非那位「富婆姐姐」，而鍾宇飛也因一連串風波意外打出知名度，幽默道：「我真的謝謝你給我熱度！」

短劇演員鍾宇飛拍影片闢謠。圖／截自微博
短劇演員鍾宇飛拍影片闢謠。圖／截自微博

中國短劇演員鍾宇飛表明拍吻戲底線。圖／截自微博
中國短劇演員鍾宇飛表明拍吻戲底線。圖／截自微博

精華 FAQ

  • 因為投資方要求在50多集裡硬塞60多場吻戲，遠超原本十幾場的設計，導致導演與編劇認為劇情節奏被破壞，平台也因此刪減內容，最後作品上架不久就下架。

  • 鍾宇飛表示自己剛入行不久，面對投資方與女主角雙重身分的壓力，只能忍著配合拍攝；他也強調拍吻戲可以，但不接受過度越界的親密動作，並公開要求停止相關傳聞。

  • 事件延燒後，網路出現富婆是鍾宇飛經紀人、甚至包養開房等說法；鍾宇飛隨後拍片駁斥，痛批營銷號亂剪輯與造黃謠，經紀人也出面否認自己就是傳聞中的富婆。

抖音

上一則

不是下雨就是颱風 「雨神」蕭景鴻終於破除魔咒

延伸閱讀

富婆砸錢拍短劇自己當女主 指定與小鮮肉接吻還伸舌頭

富婆砸錢拍短劇自己當女主 指定與小鮮肉接吻還伸舌頭
陸劇男星拍戲一半突激吻女主角 親完竟吐「好噁」網炸了

陸劇男星拍戲一半突激吻女主角 親完竟吐「好噁」網炸了
「這一秒」假戲真做？ 王楚然吻破張凌赫嘴唇 鏡頭全被導演保留

「這一秒」假戲真做？ 王楚然吻破張凌赫嘴唇 鏡頭全被導演保留
張凌赫搭盧昱曉？ 「刺棠」沒開拍先炒話題 粉絲不滿

張凌赫搭盧昱曉？ 「刺棠」沒開拍先炒話題 粉絲不滿

熱門新聞

周渝民(左起)、吳建豪、言承旭跟五月天阿信默契絕佳，常逗得歌迷呵呵笑。（圖／相信音樂提供）

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

2026-08-03 03:00
舒淇和馮德倫結婚快滿10周年。圖／摘自IG

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

2026-08-03 13:50
吳建豪隨F3開唱，與新婚妻子荒卷繪美合照也曝光。(圖／相信音樂提供、微博）

F4吳建豪宣布再婚後 首次與老婆同框 搭肩藏不住甜蜜

2026-08-06 05:15
子瑜媽媽(左)一直以來都用行動力挺女兒。圖／摘自IG

等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」

2026-08-02 12:08
林心如(右)和霍建華當年從好友變夫妻。（取材自臉書）

林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲

2026-08-01 04:20
侯炳瑩仍凍齡如昔。（取材自微博）

母親病逝昔日家醜再掀 侯炳瑩認封鎖哥哥侯冠群 兩度抗癌近況曝光

2026-08-02 21:10

超人氣

更多 >
南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達
梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇
買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴

買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴
華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期

華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期
跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀

跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀