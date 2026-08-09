富婆砸資自肥「50集硬塞60場吻戲」男演員遭爆包養出面了
中國短劇盛行，卻也出現各類奇特亂象，近日一名短劇導演在網上爆料，指有富婆全額出資拍劇並親自擔任女主角，不僅指定小鮮肉飾演男主角，更要求50多集的劇本必須塞滿60多場激情吻戲，事後該名男主角竟捲入「富婆包養」、「開房」風波，一連串爭議如同短劇劇情高潮迭起，引發網友熱議。
短劇導演夢馨近日在抖音爆料，指一名富婆找上門量身打造拍50多集古裝短劇，除了指定男主角鍾宇飛，還要求每場戲都要有親密戲，原劇本計畫約10幾場吻戲，但拍攝過程卻被投資方強行修改劇本，最終吻戲暴增到60幾場，平均每集超過一場，幾乎到了「走兩步就要親一次」的程度。
導演、編劇等主創團隊多次提醒投資方，憂心吻戲過多會破壞劇情節奏，但投資方以「我看過的短劇比你拍過的戲都多」為由駁回，導演勸阻無效。
爆料引發討論後，該劇男主角鍾宇飛親上火線澄清，他坦言，當初因剛入行不久，且對方身兼女主角與投資方雙重身分，對於親密戲過多，他曾向導演求救，但也害怕被指責「小牌大耍」，不敢直接拒絕或翻臉，最終只能選擇隱忍。
直到爭議曝光後，他決定公開遭遇，認為配合拍親密戲是演員本分，但要有底線：「能不能拍吻戲的時候，別往我嘴裡伸舌頭，別往我嘴裡源源不斷輸送你的口水？」
而該劇因吻戲數量異常遭平台刪減，卻也導致劇情邏輯錯亂，開播僅數日就慘遭下架。
然而風波並未因劇下架而收場，隨後網路上爆出該富婆是鍾宇飛的經紀人，甚至傳出鍾宇飛被包養、開房等傳聞。
對此，鍾宇飛再度拍片闢謠，怒轟營銷號亂剪輯，更揭露自己在不正經網站看到2人的截圖，他痛批：「造黃謠是不是不用付出代價？原來男生也能被造黃謠！」
經紀人也出面澄清自己並非那位「富婆姐姐」，而鍾宇飛也因一連串風波意外打出知名度，幽默道：「我真的謝謝你給我熱度！」
因為投資方要求在50多集裡硬塞60多場吻戲，遠超原本十幾場的設計，導致導演與編劇認為劇情節奏被破壞，平台也因此刪減內容，最後作品上架不久就下架。 鍾宇飛表示自己剛入行不久，面對投資方與女主角雙重身分的壓力，只能忍著配合拍攝；他也強調拍吻戲可以，但不接受過度越界的親密動作，並公開要求停止相關傳聞。 事件延燒後，網路出現富婆是鍾宇飛經紀人、甚至包養開房等說法；鍾宇飛隨後拍片駁斥，痛批營銷號亂剪輯與造黃謠，經紀人也出面否認自己就是傳聞中的富婆。
精華 FAQ
因為投資方要求在50多集裡硬塞60多場吻戲，遠超原本十幾場的設計，導致導演與編劇認為劇情節奏被破壞，平台也因此刪減內容，最後作品上架不久就下架。
鍾宇飛表示自己剛入行不久，面對投資方與女主角雙重身分的壓力，只能忍著配合拍攝；他也強調拍吻戲可以，但不接受過度越界的親密動作，並公開要求停止相關傳聞。
事件延燒後，網路出現富婆是鍾宇飛經紀人、甚至包養開房等說法；鍾宇飛隨後拍片駁斥，痛批營銷號亂剪輯與造黃謠，經紀人也出面否認自己就是傳聞中的富婆。
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