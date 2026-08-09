富婆砸資自肥「50集硬塞60場吻戲」男演員遭爆包養出面了

短劇演員鍾宇飛澄清「富婆包養」傳聞。圖／截自微博

中國短劇盛行，卻也出現各類奇特亂象，近日一名短劇導演在網上爆料，指有富婆全額出資拍劇並親自擔任女主角，不僅指定小鮮肉飾演男主角，更要求50多集的劇本必須塞滿60多場激情吻戲，事後該名男主角竟捲入「富婆包養」、「開房」風波，一連串爭議如同短劇劇情高潮迭起，引發網友熱議。

短劇導演夢馨近日在抖音 爆料，指一名富婆找上門量身打造拍50多集古裝短劇，除了指定男主角鍾宇飛，還要求每場戲都要有親密戲，原劇本計畫約10幾場吻戲，但拍攝過程卻被投資方強行修改劇本，最終吻戲暴增到60幾場，平均每集超過一場，幾乎到了「走兩步就要親一次」的程度。

導演、編劇等主創團隊多次提醒投資方，憂心吻戲過多會破壞劇情節奏，但投資方以「我看過的短劇比你拍過的戲都多」為由駁回，導演勸阻無效。

爆料引發討論後，該劇男主角鍾宇飛親上火線澄清，他坦言，當初因剛入行不久，且對方身兼女主角與投資方雙重身分，對於親密戲過多，他曾向導演求救，但也害怕被指責「小牌大耍」，不敢直接拒絕或翻臉，最終只能選擇隱忍。

直到爭議曝光後，他決定公開遭遇，認為配合拍親密戲是演員本分，但要有底線：「能不能拍吻戲的時候，別往我嘴裡伸舌頭，別往我嘴裡源源不斷輸送你的口水？」

而該劇因吻戲數量異常遭平台刪減，卻也導致劇情邏輯錯亂，開播僅數日就慘遭下架。

然而風波並未因劇下架而收場，隨後網路上爆出該富婆是鍾宇飛的經紀人，甚至傳出鍾宇飛被包養、開房等傳聞。

對此，鍾宇飛再度拍片闢謠，怒轟營銷號亂剪輯，更揭露自己在不正經網站看到2人的截圖，他痛批：「造黃謠是不是不用付出代價？原來男生也能被造黃謠！」

經紀人也出面澄清自己並非那位「富婆姐姐」，而鍾宇飛也因一連串風波意外打出知名度，幽默道：「我真的謝謝你給我熱度！」

短劇演員鍾宇飛拍影片闢謠。圖／截自微博

中國短劇演員鍾宇飛表明拍吻戲底線。圖／截自微博