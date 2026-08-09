不是下雨就是颱風 「雨神」蕭景鴻終於破除魔咒

蕭景鴻開心擺脫雨男封號。圖／相信音樂提供

丁噹、品冠、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、蕭景鴻跟魏嘉瑩，昨天齊聚花蓮開唱，蕭景鴻特別穿上金針花色系服裝，尤其近來演出不是遇到下雨就是颱風，幸而當天氣候舒適，有「雨神」封號的他笑喊：「剛剛從台北下來還在狂風暴雨，我終於擺脫『旱災大使』的封號啦！」

丁噹因為常到花蓮旅遊，自稱是檯面下的花蓮觀光大使，唱完一系列金曲後，預告接下來會留在花蓮3天，「如果剛好遇到，不用懷疑就是我」，大方邀請民眾合照。品冠相當喜歡花蓮的美麗山景，不時走下舞台跟觀眾互動，談到暑假忙著照顧小孩，「今天雖然是工作，但也算是一種放風！來到這漂亮的地方唱歌給大家聽」。

鼓鼓呂思緯、蕭秉治除了準備個人演出，也合體成GX合唱，鼓鼓好奇詢問大家推薦什麼金針花料理，歌迷熱情分享金針花泡麵、金針花汽水、金針花啤酒等等，讓他聽得口水直流，笑說演出結束就要直奔農會大採購。蕭秉治最喜歡酥炸金針花，更不忘替鼓鼓宣傳演唱會，鼓鼓笑著回應：「現在愈來愈多人喜歡秉治的創作，我唱他創作的歌、小玫瑰也唱他的歌，謝謝大家喜歡！」

蕭秉治(右起)、魏嘉瑩、品冠、丁噹、蕭景鴻、鼓鼓呂思緯齊聚花蓮開唱。圖／相信音樂提供