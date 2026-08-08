邱瓈寬公司營收衰退 財報明寫楊丞琳票房比不上王心凌
藝人演唱會票房表現受到關注，就連財報備註也意外成為網路話題。邱瓈寬的寬魚國際近期公布營收相關資訊，其中針對營收衰退原因，直接在備註中提到「去年舉辦之王心凌演唱會票房收入，相較本期楊丞琳之票房收入為佳」，直白說法引起網友討論，直呼「這備註真的太誠實」。
財經網紅葉育碩指出，一般企業在說明營收變化時，往往會以景氣、終端需求、市場環境或匯率等因素概括說明，不過寬魚國際這次則直接將演唱會票房收入列為營收差異原因，「分析師不用猜、投資人也不用腦補」，甚至明確寫出前後兩場演唱會的藝人名稱，他打趣說：「這營收衰退備註真的快笑死，不能只有我看到。」
葉育碩也幽默表示，「票房讓人受盡委屈，這間公司的財報透明度，我給滿分。分析師不用猜，投資人也不用腦補，公司直接把答案寫在備註欄了。」
不少網友留言討論，「是吃了誠實果實嗎」、「所以公告楊不行就對了」、「它甚至用了正面的倒時序寫法，去年王心凌票房比本期楊丞琳佳」。
因為公司在營收衰退備註中，直接寫明去年王心凌演唱會票房收入優於本期楊丞琳，說法非常直白，打破一般財報常見的模糊敘述方式。 葉育碩認為一般企業多用景氣、需求或匯率等因素概括說明，但寬魚國際直接把演唱會票房寫進原因，讓分析師不用猜、投資人也不用腦補。 不少網友覺得備註誠實又好笑，留言像是「吃了誠實果實嗎」與「公告楊不行就對了」，也有人稱讚這種倒時序寫法非常直接。
精華 FAQ
因為公司在營收衰退備註中，直接寫明去年王心凌演唱會票房收入優於本期楊丞琳，說法非常直白，打破一般財報常見的模糊敘述方式。
葉育碩認為一般企業多用景氣、需求或匯率等因素概括說明，但寬魚國際直接把演唱會票房寫進原因，讓分析師不用猜、投資人也不用腦補。
不少網友覺得備註誠實又好笑，留言像是「吃了誠實果實嗎」與「公告楊不行就對了」，也有人稱讚這種倒時序寫法非常直接。
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