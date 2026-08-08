周興哲創作卡關 入住東京飯店隨手彈琴 突找回靈感

周興哲創作能力備受肯定。圖／星空飛騰提供

台灣歌手周興哲為主演的HBO影集「來！金來號！」創作片尾曲「殼」，回望從19歲出道到現在的12年的歲月，他笑說就像是用衝刺的速度一路成長，「以前那些辛苦，現在回頭看，都像是一層一層的殼。」許多當年以為跨不過去的挫折，都成了支撐他繼續前進的重要養分。

周興哲表示，希望透過「殼」帶給大家更多正能量，「希望大家好好享受活在當下，有時候人太容易活在過去，或一直期待未來，但其實最重要的是現在。我們一直都在進步，也希望一直都在進步。」

他尤其喜歡葛大為寫下的歌詞「從前的傷痕，是蛻變的殼」，認為把痛苦與成長比喻成一層又一層的殼，非常貼近人生，「每一層殼都讓我們更進步，也讓生命變得更豐富。」

周興哲在「來！金來號！」飾演「周路勇」，並從角色心境出發投入創作。他透露上一次以角色心境寫歌，是經典作品「永不失聯的愛」，這次周路勇壓抑、黑暗的內心世界，也影響「殼」的創作方向，「用角色去創作很有趣，想出來的意境和旋律都會很不一樣。」

其實「殼」的誕生過程並不順利，周興哲透露，創作期間與平台來回討論、反覆斟酌三次仍未果，一度覺得自己的靈感快要用盡，「因為原本想寫的方向，跟平台最後希望呈現的不太一樣，所以一直不斷調整。」

直到有次赴東京工作，入住飯店時意外發現房內擺著一台電子琴，他坐下隨手彈奏，靈感瞬間湧現，「按一按和弦，整首歌就很順地寫出來了。」