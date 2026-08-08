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56歲及川光博宣布再婚 雙喜臨門「準備明年當爸」

記者李姿瑩／即時報導
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及川光博是日本演藝圈的貴公子。圖／摘自日本雅虎新聞
及川光博是日本演藝圈的貴公子。圖／摘自日本雅虎新聞

日本男星及川光博驚喜宣布再婚！56歲的他8日透過官方網站發表聲明，宣布與交往中的圈外人登記結婚，同時透露妻子已懷孕，雙喜臨門準備明年當爸。

及川光博在官方網站以「報告」為題發表聲明，寫道：「雖然很突然，但在此向大家報告，及川光博已經結婚。此外，我們兩人之間也迎來了新的生命，謹一併向大家報告。」正式公開再婚及妻子懷孕的喜訊。

由於女方是圈外人，及川光博方面並未透露更多個人資訊，表示：「因為對方是一般人士，因此關於其他詳細內容將不予公開。」同時也呼籲外界尊重女方及其家人的生活，希望媒體不要前往採訪或詢問本人、家屬及相關人士。

及川光博本人也透過聲明分享喜訊，他表示：「雖然很突然，但在此向大家報告。我，及川光博，已經與一直交往的對象登記結婚。此外，我們也迎來了新的生命。」

對於未來，他表示將繼續投入演員工作，「今後也會一如既往地以演員及『Mitchy』的身分持續努力、精進。」最後還以招牌的星號符號「☆」結尾，寫下：「希望大家能夠溫暖地守護我們，今後也請多多指教☆。」

這是及川光博第二度步入婚姻，他過去曾與女星檀麗結婚，兩人因2010年前後合作日劇「相棒」而認識，檀麗曾以特別來賓身分出演「相棒 Season 8」，兩人進而開始交往，並於2011年7月27日登記結婚。不過這段婚姻維持約7年，兩人於2018年11月28日宣布離婚。

如今及川光博再度宣布結婚，且即將迎接新生命，消息也讓不少粉絲獻上祝福。對於新婚妻子的身分及預產期等詳細資訊，目前則未對外公開。

精華 FAQ

  • 他透過官方網站宣布，自己已與交往中的圈外人登記結婚，同時也透露妻子已懷孕，等於一次公開再婚與即將成為父親的喜訊。

  • 因為女方並非演藝圈人士，及川光博方面表示她屬於一般人，基於隱私考量，不會公開姓名、身分、預產期等詳細內容，也呼籲外界勿打擾。

  • 他這次是第二度結婚，先前曾在2011年與女星檀麗登記結婚，兩人婚姻維持約7年後，於2018年11月宣布離婚，如今則再婚並迎來新生命。

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