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BLACKPINK合體再道歉 認了10周年活動「內部溝通出問題」

記者李姿瑩／即時報導
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BLACKPINK合體直播感謝粉絲相伴10年。圖／翻攝自WEVERSE
BLACKPINK合體直播感謝粉絲相伴10年。圖／翻攝自WEVERSE

BLACKPINK8日迎來出道10周年，四名成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa終於以完整陣容和BLINK見面，也讓粉絲瞬間找回過去的團體回憶。她們選在韓國時間下午1時14分開啟直播，特別用「13:14」這個象徵「一生一世」的時間點，為10周年增添巧思。

直播中，Rosé提前準備鮮花與蛋糕，Lisa則將蛋糕遞到Rosé手中，4人圍在一起聊天時互動自然，熟悉的眼神與笑容再度展現多年培養出的默契。Lisa遞蛋糕時還笑著說「only for u」，成員間自然又親密的互動，也讓粉絲直呼「熟悉的感覺回來了」，成為直播中的亮點。

不過，對於此次十周年紀念活動規模不如預期，Jisoo也在直播中主動向BLINK表達歉意。她表示：「我們這次準備的活動規模稍微小了一些，原本我們非常想見到很多人，10周年是一個非常重要的日子，我們當然知道，但好像溝通出現了一些問題，真的很抱歉。」

Jisoo表示，原本希望能和粉絲一起度過充滿巨大喜悅、非常開心的一天，卻可能讓部分BLINK感到失望，因此她特別向粉絲道歉，「對不起，我們原本想度過一個充滿巨大喜悅、非常開心的一天，但我想真誠地向可能感到有些失望的BLINKs道歉，我想說我愛你們。」同時也希望粉絲能夠理解4名成員真正的心意。

BLACKPINK合體直播感謝粉絲相伴10年。圖／翻攝自WEVERSE
BLACKPINK合體直播感謝粉絲相伴10年。圖／翻攝自WEVERSE

BLACKPINK合體直播感謝粉絲相伴10年。圖／翻攝自WEVERSE
BLACKPINK合體直播感謝粉絲相伴10年。圖／翻攝自WEVERSE

BLACKPINK合體直播感謝粉絲相伴10年。圖／翻攝自WEVERSE
BLACKPINK合體直播感謝粉絲相伴10年。圖／翻攝自WEVERSE

精華 FAQ

  • BLACKPINK在出道10周年當天以完整4人陣容進行直播，Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa一同與BLINK互動，讓粉絲重新感受到團體合體的熟悉氛圍。

  • 她們特別選在韓國時間下午1時14分開直播，也就是13:14，象徵「一生一世」，希望用這個有巧思的時間點替10周年增添紀念意義。

  • Jisoo表示這次10周年活動規模比原先預期小，原本想讓更多粉絲一起參與，卻因內部溝通出問題而未能如願，因此特別向感到失望的BLINK真誠致歉。

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