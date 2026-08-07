4歲兒緊盯AKIRA備戰演唱會 萌學林志玲甜喊「加油」

AKIRA率同門12位藝人來台演出。圖／LDH愛夢悅提供

「國民姐夫」AKIRA今天率放浪家族旗下的MAKIDAI、P-CHO和師弟團THE JET BOY BANGERZ（TJBB）來台，準備周末在三創舉辦2場「URBAN SAVAGE」演唱會。這是AKIRA首次以個人名義在台灣舉辦演出，適逢父親節 假期，AKIRA也透露和兒子之間的趣味互動。

AKIRA表示，MAKIDAI、P-CHO是當初發掘他的伯樂，也是演藝事業中的貴人，如今成為同事，3人也都陸續當上爸爸，時常互相分享育兒經。MAKIDAI透露，AKIRA當爸後沒有太大改變，一直都是個待人有禮、十分溫柔的人。

現在AKIRA的4歲兒子已經通曉中、英、日3語，兒子除了會說媽媽林志玲 的招牌台詞「加油」，還會在演唱會等活動結束後緊盯老爸「今天有沒有把現場炒熱」，彷彿小大人般的口吻，讓他覺得非常可愛。至於兒子是否有準備父親節禮物？AKIRA笑說，只要是兒子送的，不管是什麼都很開心。

有趣的是，AKIRA形容師弟團TJBB也像他的孩子，因為這是他一手提拔的後輩，從甄選到如今能獨當一面，還獲得「令和的放浪兄弟」美稱，讓AKIRA倍感驕傲。

TJBB感謝AKIRA總是給予他們溫暖的建議和支持，每次來台都會招待他們吃一堆台灣美食，甚至有成員因為一口氣吃下3個便當直接鬧肚子。AKIRA打趣不怕被師弟們吃垮，相信TJBB很快就能把餐費賺回來。

AKIRA表示，因為周六剛好是父親節，希望透過這次演出，把最好的舞台與活力帶給所有來到現場的觀眾，也希望每位爸爸都能感受到這份心意。另外，P-CHO也透露，這次自己的家人將會到現場觀賞演出。

AKIRA率同門12位藝人來台演出。圖／LDH愛夢悅提供