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台70歲男星小女友遭爆「小三」黑歷史 他說：我知情

記者趙大智／即時報導
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女網友分享噓新聞，怒批陳當了十年小三現在又出來騙別人。圖／摘自IG
女網友分享噓新聞，怒批陳當了十年小三現在又出來騙別人。圖／摘自IG

71歲台灣男星姜厚任日前認愛小2輪新歡陳苡孋（Era），由於她自稱台大「3碩1博」、智商146、擁5家公司，曾在美國高科技產業工作18年，且具通靈異能，3歲就認出姜厚任，時隔39年「重逢」，彼此有七世情緣，離奇的相戀過程成了熱門新聞，讚嘆的、質疑的都有，連鎖反應下，連女方「前夫」都被挖出來，如今更有女網友跳出來對本報透露陳苡孋是破壞婚姻的小三，姜厚任對此也回應了。

女網友今先是引用噓新聞連結痛罵：「Ｘ的我真的會氣瘋，當我們家快十年的小三，現在又出來騙別人了哦，扯爆！」也說：「這麼多年了，看到我爸女朋友，還是會想打她耶，怎麼辦？第三者還那麼囂張，真的沒搞清楚自己身分地位耶。」說爸爸住院在醫院等著動手術，此女過來跟她互罵，當時她還懷孕中，氣到發抖，病房裡的爸爸則被吵到心悸。

「噓新聞」聯繫本人詢問事情經過，何時開始結束、父母之後是否離婚，女網友回說：「2017年在一起，應該今年才分開，我們都以為他們還在一起。我爸媽2022年底離婚的。」指陳苡孋之前會騷擾她媽媽，當面對質時也很囂張，傳一堆訊息罵她，「那時我爸媽不離婚，她就一直鬧，她跟我爸在一起時還有老公小孩，小孩還很小，後來不知哪年她離婚了」。

女網友在IG限動分享跟陳苡孋對話，說陳會來看她社群說她露奶，「請問是當小三當到跟情夫女兒雌競嗎，看看她打的字就知道。女網友分享對話，她說陳「自戀狂加妄想症」，陳則回「不需要自戀，是公認」，女網友寫：「妳長這樣還能那麼自戀」，陳回：「我能上伸展台，這是妳無法的，所有人都覺得我漂亮。」

女網友也截圖姜厚任跟陳苡孋受訪合照補充：「忘了說，她當我爸小三時，還有老公跟小孩哦，小孩還很小，她那時的老公還堅信她沒出軌，打電話來罵我媽，荒不荒謬？」

關於陳的超狂學歷，女網友則說：「大家都在查她的學經歷是不是作假，我是不知道她到底台大拿幾個學位啦，但她之前一直說她是什麼神明轉世，要我們醒醒，這種怪力亂神的底層話，超像信什麼邪教的。」

姜厚任接電話時正在搭高鐵，時間晚了，嗓音有點沙啞並且疲憊，他說：「我知道，我都知道，這人有個兒子，講爸媽離婚的事，她頭腦是有問題的，沒什麼好回應的，扯不清。」不覺得會影響他們的感情。那女友有老公小孩？他答：「她前面有短暫婚姻嘛。」

姜接著說：「我知情啦，那時我不認識他們，沒什麼可講的。」可能怕語意上產生誤會，他很快解釋：「 我說知情，不是知道她是小三，知道是這女的在找麻煩，捏造很多事情，不理她就好了，因為那是沒有根據的，謠言止於智者。」

姜厚任日前鄭重介紹陳苡孋給全台灣，女方不斷被起底，雖然受訪時有承認結過婚，但連前段婚姻也被掀開，當時她名叫「余家菁」，嫁的是交往3個月即閃婚、時任縣府農業處科長。

2014年宜蘭縣政府舉辦「愛你一世‧緣定綠博」聯合婚禮，地點在武荖坑風景區舉行，19對新人歡喜步上紅毯，當地那時正舉辦「宜蘭綠色博覽會」，婚禮呼應綠博主題，以「農村婚禮」型式進行。當時記者如此報導，縣府農業處科長ＸＸＸ與新婚妻子余家菁扮成小農夫妻，男的是「秧秧王子」，女的是「花花公主」，這個扮相來自新娘的創意，「一見鍾情」，ＸＸＸ說，他和妻子半年前結識，交往3個月就決定一起走下半輩子。

精華 FAQ

  • 姜厚任表示「我知道，我都知道」，但強調自己說的知情不是指知道她是小三，而是知道有些人一直找麻煩、捏造事情；他認為沒有根據的傳聞不用多理會。

  • 女網友指陳苡孋曾介入她父母婚姻，長達近10年，還在她父親住院時到病房爭吵；她也稱陳在當小三時已有老公和小孩，事後仍持續騷擾家人。

  • 報導指出，陳苡孋受訪時承認曾結婚，前段婚姻中她原名余家菁，曾與一名縣府農業處科長交往3個月後閃婚，並在2014年聯合婚禮中公開亮相。

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