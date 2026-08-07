呂植宇赴倫敦拍MV搭訕路人…1句話邀入鏡 結局意外曝光

呂植宇路邊搭訕陌生人，對方竟真的答應入鏡。圖／踢帕娛樂提供

LCY呂植宇今年6月推出迷你專輯「福禍」，他遠赴英國倫敦取景，找來「原子少年」第一季兄弟、U:NUS高有翔及Ozone祖安一同完成拍攝，沒想到這趟「兄弟拍攝旅行」一路狀況不斷，3人甚至自曝是「P人團隊」，幾乎所有事情都到了現場才隨機應變。

這趟倫敦拍攝由呂植宇率先提議，高有翔立刻響應，將目的地設定為倫敦，後來祖安因也要拍攝個人單曲MV，臨時加入行程。3人到了當地後，不僅各自扛起妝髮、服裝、導演及攝影等工作，還靠著彼此腦力激盪完成作品。

不過拍攝過程並不輕鬆，呂植宇透露，當時倫敦正逢熱浪，拍攝時不斷流汗，甚至讓頭髮都「變形」，幸好夏季日照時間較長，反而提供充足的取景時間。由於團隊對倫敦交通及地理位置並不熟悉，許多事情都是到了現場才決定，製片好友樹翰協助處理行政工作，其餘則由3人互相支援，「能做什麼就做什麼」。

高強度的拍攝行程也讓3人的飲食、睡眠大亂，呂植宇透露，一天下來通常只有一餐能坐下來好好吃飯，平時愛喝手搖飲的他，整趟旅程也只喝了兩杯。睡眠更是成為挑戰，雖然最多能睡到7、8小時，但有一天甚至只睡了1.5小時。不過他笑說，雖然「痛並快樂著」，但因為是和好友一起工作，反而成為很難忘的經驗。

拍攝期間還意外收穫一段跨國緣分。呂植宇分享，有天3人拍完MV到城裡吃飯，途中遇到一名當地人，雙方禮貌打招呼後聊了起來，得知對方正在拍攝MV，3人便隨口邀請他加入，沒想到對方爽快答應，最後真的成為MV中的一員，也讓這趟倫敦之旅留下意外又有趣的回憶。