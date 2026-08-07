呂植宇赴倫敦拍MV搭訕路人…1句話邀入鏡 結局意外曝光
LCY呂植宇今年6月推出迷你專輯「福禍」，他遠赴英國倫敦取景，找來「原子少年」第一季兄弟、U:NUS高有翔及Ozone祖安一同完成拍攝，沒想到這趟「兄弟拍攝旅行」一路狀況不斷，3人甚至自曝是「P人團隊」，幾乎所有事情都到了現場才隨機應變。
這趟倫敦拍攝由呂植宇率先提議，高有翔立刻響應，將目的地設定為倫敦，後來祖安因也要拍攝個人單曲MV，臨時加入行程。3人到了當地後，不僅各自扛起妝髮、服裝、導演及攝影等工作，還靠著彼此腦力激盪完成作品。
不過拍攝過程並不輕鬆，呂植宇透露，當時倫敦正逢熱浪，拍攝時不斷流汗，甚至讓頭髮都「變形」，幸好夏季日照時間較長，反而提供充足的取景時間。由於團隊對倫敦交通及地理位置並不熟悉，許多事情都是到了現場才決定，製片好友樹翰協助處理行政工作，其餘則由3人互相支援，「能做什麼就做什麼」。
高強度的拍攝行程也讓3人的飲食、睡眠大亂，呂植宇透露，一天下來通常只有一餐能坐下來好好吃飯，平時愛喝手搖飲的他，整趟旅程也只喝了兩杯。睡眠更是成為挑戰，雖然最多能睡到7、8小時，但有一天甚至只睡了1.5小時。不過他笑說，雖然「痛並快樂著」，但因為是和好友一起工作，反而成為很難忘的經驗。
拍攝期間還意外收穫一段跨國緣分。呂植宇分享，有天3人拍完MV到城裡吃飯，途中遇到一名當地人，雙方禮貌打招呼後聊了起來，得知對方正在拍攝MV，3人便隨口邀請他加入，沒想到對方爽快答應，最後真的成為MV中的一員，也讓這趟倫敦之旅留下意外又有趣的回憶。
這趟倫敦拍攝由呂植宇發起，同行的是U:NUS高有翔與Ozone祖安，3人一起完成MV取景與拍攝，也一起分擔現場的妝髮、服裝與攝影等工作。 因為3人對行程與分工都偏向隨機應變，許多安排到了現場才決定，連交通與地理位置都不熟，常靠彼此腦力激盪補位，因此自稱是P人團隊。 3人有天拍完MV去吃飯時，遇到一名當地人並聊起來，便順口邀請對方加入拍攝，沒想到對方爽快答應，最後真的成為MV中的一員。
精華 FAQ
這趟倫敦拍攝由呂植宇發起，同行的是U:NUS高有翔與Ozone祖安，3人一起完成MV取景與拍攝，也一起分擔現場的妝髮、服裝與攝影等工作。
因為3人對行程與分工都偏向隨機應變，許多安排到了現場才決定，連交通與地理位置都不熟，常靠彼此腦力激盪補位，因此自稱是P人團隊。
3人有天拍完MV去吃飯時，遇到一名當地人並聊起來，便順口邀請對方加入拍攝，沒想到對方爽快答應，最後真的成為MV中的一員。
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