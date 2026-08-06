香港鬼才填詞人黎彼得逝 一生創作逾200首 許冠傑：感恩有您

昔日最佳合作夥伴黎彼得(見圖)76歲病逝，香港「歌神」許冠傑深感悲痛親筆寫下悼念信上載至社交平台。(取材自微博)

有「鬼才填詞人」之稱的香港 資深創作者兼演員黎彼得，5日因病離世，享壽76歲。驚聞昔日最佳合作夥伴辭世，香港「歌神」許冠傑深感悲痛，特別透過好友蕭潮順表達惋惜與悼念，並親筆寫下悼念信上載至社交平台，深情寫道：「Peter，一路好走！多謝您為香港樂壇創出無數精采的作品。你的歌詞通俗而不低俗，『打雀英雄傳』的傳神，『世事如棋』的通透，『梨渦淺笑』的深情，『浪子心聲』的豁達。我的音樂路上感恩有您！許冠傑。」

綜合大公報、文匯報、明報報導，黎彼得4月底因腦幹缺血性中風 暈倒緊急送院，至6月健康狀況急轉直下，最終不敵病魔離世。黎彼得僅具小學五年級學歷，後曾斷續修讀夜校，憑藉非凡才華成為1970至1980年代粵語樂壇黃金時代的重要推手，一生創作逾200首歌詞。2008年，他更獲頒香港作曲家及作詞家協會（CASH）音樂成就大獎，表揚其卓越貢獻。

針對外界傳出黎彼得生前經濟拮据、父子關係疏離等謠言，黎彼得之子黎樹德於本月6日下午在鍾志光陪同下召開記者會。黎樹德澄清，父親因突發病況並未留下遺言，同時強調家族並無經濟問題，自己更曾特意待業一年專心在床前照顧父親，以陪伴其度過人生最後階段。

在1970年代中期至1980年代初期，黎彼得與許冠傑合作無間，被譽為香港樂壇的黃金組合。他曾為許冠傑填寫超過80首歌詞，打造無數廣為流傳的粵語金曲，包括「浪子心聲」、「半斤八両」、「財神到」、「打雀英雄傳」及「梨渦淺笑」等。除了許冠傑外，其合作歌手涵蓋多位天王天后，如為張國榮寫下開創粵語快歌新路向的「Monica」、梅艷芳的「將冰山劈開」，以及譚詠麟的「天邊一隻雁」與「愛人·女神」。

除了在樂壇成就斐然，黎彼得亦是著名「甘草演員」，擅長飾演草根詼諧小人物，曾參演周星馳經典電影「唐伯虎點秋香」與「逃學威龍」。2017年，他參演TVB處境劇「愛·回家之開心速遞」，飾演性格直率火爆且具小市民幽默感的「豹叔」，成為其晚年最深入民心的代表作。

關於黎彼得與許冠傑關係，兩人合作七張專輯後未再攜手，外界曾傳出兩人關係破裂或與許妻不和。據報導，黎彼得2024年在網台節目「玖噏秘笈」中曾大談與許冠傑的關係，澄清彼此「恩多於怨」，坦言對方是自己的「恩公、恩師」，自己始終心存感恩。他也澄清外界稱許妻視其為損友的傳聞，大讚許冠傑夫妻感情深厚，並表示許妻其實非常喜歡他，偶爾還會親自煎牛扒招待，兩人只是因為喜好與生活方式不同而各自活出精采。