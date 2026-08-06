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「影后」史艾瑪闖日本劇組如受訓 感冒崩潰躲NHK廁所痛哭

記者陳慧貞／即時報導
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林廷憶憑藉「影后」史艾瑪一角成為家喻戶曉的話題新星。圖／ELLE國際中文版雜誌提...
林廷憶憑藉「影后」史艾瑪一角成為家喻戶曉的話題新星。圖／ELLE國際中文版雜誌提供

新生代演員林廷憶繼「影后」演技大獲好評後，去年底推出NHK年度旗艦劇「火星女王」，與日本影帝菅田將暉對戲再度受到關注。她在劇中飾演熱愛音樂的盲人女孩，全程以英文、日文演出，拍攝前更提前赴日接受密集訓練，從揣摩視障者肢體、接受吉他特訓到語言全都重新學起。她形容，每天到NHK報到、刷工作證進電視台，和員工一樣打卡上班，「就像參加演員培訓營，每一天都是不同的挑戰」。

林廷憶近日登上「ELLE」國際中文版雜誌8月號封面之星，受訪時提到赴日拍戲過程，她回憶道：「因為電視台特別請音樂老師來教課，那個時段就是專門唱歌，一堂課都不能缺席。」但她因感冒幾乎發不出聲音，瞬間龐大壓力湧上，讓她瞬間情緒潰堤，「那一刻覺得天要塌下來了。」一個人躲進電視台廁所痛哭，還為了掩飾哭聲，不停按著日本廁所模擬流水聲的按鈕，直到平復情緒才回到教室。她坦言，第一次因生病感受到身為演員的無力，也體悟到照顧好身體比任何事都重要，面對無法避免的突發狀況，更不該把自己逼得太緊。

除了身體狀況，林廷憶認為演員最大的考驗其實來自心理。「每次只要不知道要怎麼演，就像一場浩劫。」她坦言，角色迷失時，焦慮會全面影響睡眠、心情與生活，就像颱風、地震一樣，都是演員生涯無法避免的過程，「你不可能在這條路上，永遠都覺得自己很棒。」

她也分享，角色迷航終究會過去，有時只是因為別人的一句話，或拍到某場戲，突然就找到方向，彷彿心中荒蕪的土地重新長出草皮。她認為，愈急著抓住角色，反而愈容易失去它，因此現在更提醒自己放鬆，相信每一次低潮，都會成為下一次突破的養分。

林廷憶到了25歲，想做更大、更好的事情。圖／ELLE國際中文版雜誌提供
林廷憶到了25歲，想做更大、更好的事情。圖／ELLE國際中文版雜誌提供

林廷憶赴日拍戲時，第一次因生病而感受到身為演員的無力。圖／ELLE國際中文版雜誌...
林廷憶赴日拍戲時，第一次因生病而感受到身為演員的無力。圖／ELLE國際中文版雜誌提供

林廷憶登上ELLE雜誌8月號封面之星。圖／ELLE國際中文版雜誌提供
林廷憶登上ELLE雜誌8月號封面之星。圖／ELLE國際中文版雜誌提供

精華 FAQ

  • 她在《火星女王》中飾演盲人女孩，必須全程以英文和日文演出，還要理解視障者肢體、學習吉他與唱歌，等於從語言到表演都重新打底。

  • 因為當天安排了固定的唱歌課，但她剛好感冒幾乎發不出聲音，巨大的壓力瞬間湧上，讓她覺得天要塌下來，只能躲進廁所哭到平復後再回去上課。

  • 她體悟到演員不只要面對角色難題，也會遭遇身體狀況與心理焦慮，因此更認為照顧好健康、不要把自己逼太緊，反而能讓低潮成為下一次突破的養分。

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