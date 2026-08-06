送別好友彩妝師 張韶涵在台露面 孫燕姿也來了

張韶涵到場送好友最後一程。記者沈昱嘉／攝影

知名彩妝師陳聆薇病逝，今（6）日家屬舉辦追思禮拜，陳聆薇生前和許多藝人合作，包括天后江蕙、辛曉琪、孫燕姿、張惠妹、張韶涵、蔡健雅、戴佩妮等人。今張韶涵、孫燕姿等人皆現身追思禮拜，送好友一程。

陳聆薇20年前創立DivaBeauty，以真正的美是由內而外為出發點，培養出強大團隊，合作過的藝人還有方大同、田馥甄 、金城武 、舒淇 等一票大咖巨星，過往江蕙、張惠妹的演唱會人員因是同個團隊，她也是兩人的御用妝髮師，為此得協調檔期避免強碰，無法美美登台。

而江蕙不久前拍攝建案代言廣告，妝容就是陳聆薇操刀，當天一切都很順利、正常，陳聆薇也很開心，未料如今天人永隔，江蕙得知後相當不捨且難過。

江美琪到場送好友最後一程。記者沈昱嘉／攝影

修杰楷到場送好友最後一程。記者沈昱嘉／攝影

丁噹到場送好友最後一程。記者沈昱嘉／攝影

有不少演藝圈明星送上花籃。好記者沈昱嘉／攝影

彭佳慧到場送好友最後一程。記者沈昱嘉／攝影

孫燕姿到場送好友最後一程。記者沈昱嘉／攝影