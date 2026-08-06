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送別好友彩妝師 張韶涵在台露面 孫燕姿也來了

記者梅衍儂／即時報導
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張韶涵到場送好友最後一程。記者沈昱嘉／攝影
張韶涵到場送好友最後一程。記者沈昱嘉／攝影

知名彩妝師陳聆薇病逝，今（6）日家屬舉辦追思禮拜，陳聆薇生前和許多藝人合作，包括天后江蕙、辛曉琪、孫燕姿、張惠妹、張韶涵、蔡健雅、戴佩妮等人。今張韶涵、孫燕姿等人皆現身追思禮拜，送好友一程。

陳聆薇20年前創立DivaBeauty，以真正的美是由內而外為出發點，培養出強大團隊，合作過的藝人還有方大同、田馥甄金城武舒淇等一票大咖巨星，過往江蕙、張惠妹的演唱會人員因是同個團隊，她也是兩人的御用妝髮師，為此得協調檔期避免強碰，無法美美登台。

而江蕙不久前拍攝建案代言廣告，妝容就是陳聆薇操刀，當天一切都很順利、正常，陳聆薇也很開心，未料如今天人永隔，江蕙得知後相當不捨且難過。

江美琪到場送好友最後一程。記者沈昱嘉／攝影
江美琪到場送好友最後一程。記者沈昱嘉／攝影

修杰楷到場送好友最後一程。記者沈昱嘉／攝影
修杰楷到場送好友最後一程。記者沈昱嘉／攝影

丁噹到場送好友最後一程。記者沈昱嘉／攝影
丁噹到場送好友最後一程。記者沈昱嘉／攝影

有不少演藝圈明星送上花籃。好記者沈昱嘉／攝影
有不少演藝圈明星送上花籃。好記者沈昱嘉／攝影

彭佳慧到場送好友最後一程。記者沈昱嘉／攝影
彭佳慧到場送好友最後一程。記者沈昱嘉／攝影

孫燕姿到場送好友最後一程。記者沈昱嘉／攝影
孫燕姿到場送好友最後一程。記者沈昱嘉／攝影

精華 FAQ

  • 今(6)日舉行的追思禮拜中，張韶涵、孫燕姿等多位與陳聆薇合作過的藝人現身致意，陪伴家屬送她最後一程，場面充滿不捨與哀思。

  • 陳聆薇20年前創立DivaBeauty，強調真正的美由內而外，並培養出完整團隊，長期為江蕙、張惠妹、孫燕姿、蔡健雅等藝人服務。

  • 江蕙近期拍攝建案代言廣告時，妝容仍由陳聆薇親自操刀，當天合作順利，她也十分開心，沒想到不久後就天人永隔，因此格外不捨。

金城武 舒淇 田馥甄

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