送別好友彩妝師 張韶涵在台露面 孫燕姿也來了
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知名彩妝師陳聆薇病逝，今（6）日家屬舉辦追思禮拜，陳聆薇生前和許多藝人合作，包括天后江蕙、辛曉琪、孫燕姿、張惠妹、張韶涵、蔡健雅、戴佩妮等人。今張韶涵、孫燕姿等人皆現身追思禮拜，送好友一程。
陳聆薇20年前創立DivaBeauty，以真正的美是由內而外為出發點，培養出強大團隊，合作過的藝人還有方大同、田馥甄、金城武、舒淇等一票大咖巨星，過往江蕙、張惠妹的演唱會人員因是同個團隊，她也是兩人的御用妝髮師，為此得協調檔期避免強碰，無法美美登台。
而江蕙不久前拍攝建案代言廣告，妝容就是陳聆薇操刀，當天一切都很順利、正常，陳聆薇也很開心，未料如今天人永隔，江蕙得知後相當不捨且難過。
今(6)日舉行的追思禮拜中，張韶涵、孫燕姿等多位與陳聆薇合作過的藝人現身致意，陪伴家屬送她最後一程，場面充滿不捨與哀思。 陳聆薇20年前創立DivaBeauty，強調真正的美由內而外，並培養出完整團隊，長期為江蕙、張惠妹、孫燕姿、蔡健雅等藝人服務。 江蕙近期拍攝建案代言廣告時，妝容仍由陳聆薇親自操刀，當天合作順利，她也十分開心，沒想到不久後就天人永隔，因此格外不捨。
精華 FAQ
今(6)日舉行的追思禮拜中，張韶涵、孫燕姿等多位與陳聆薇合作過的藝人現身致意，陪伴家屬送她最後一程，場面充滿不捨與哀思。
陳聆薇20年前創立DivaBeauty，強調真正的美由內而外，並培養出完整團隊，長期為江蕙、張惠妹、孫燕姿、蔡健雅等藝人服務。
江蕙近期拍攝建案代言廣告時，妝容仍由陳聆薇親自操刀，當天合作順利，她也十分開心，沒想到不久後就天人永隔，因此格外不捨。
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