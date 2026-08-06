我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨州擴大執法 這一州無證持白卡將通報DHS

川普再限出生公民權 打擊生育旅遊…今日5件事

孫安佐出庭 狄鶯離台散心 孫鵬：誰家的鍋底沒有灰塵

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
孫鵬向鏡頭互動。記者林士傑／攝影
孫鵬向鏡頭互動。記者林士傑／攝影

電影「網紅老爸」今舉辦媒體試片記者會，演員群王識賢、羅志祥、孫鵬、張懷秋、陳怡佳、白吉勝、林道禹、王宣等人一同出席。孫鵬兒子孫安佐日前因自製火槍事件出庭，老婆狄鶯也出國散心，他透露狄鶯剛回來，更坦然表示：「哪一家容易呀？誰家的鍋底沒有灰塵？事情會過去的，放輕鬆。」

孫鵬此次晉升為老大，他笑稱這次終於從二把手「熬成老大」，但坦言當老大不容易、命比較短「沒事就被幹掉」。他大讚「網紅老爸」看完很有真實感，直言現實生活中不論是當老大、父親、哥哥還是一家之主都很辛苦。對於這次演出非常滿意，開玩笑希望自己的角色未來能「復活」。

另外，孫鵬在片中與阿Ben有打鬥戲碼，他透露片中有一場NG的戲，他甚至差點窒息：「那是我人生第一次感覺快要窒息，我就請他冷靜，我們都還要下戲回家，當時我就反手一直抓他的蛋蛋，我感覺真的有抓到。」

羅志祥此次在片中飾演網紅SK，對於經營人設，他表示自己比較少這樣做，因為大家都知道他是什麼樣的人，「都這麼多年了！大家應該都知道我是什麼樣的人吧！」

此次羅志祥與阿Ben在片中合作，他坦言兩人認識很久，以前住在同一個社區，常一起打籃球。羅志祥笑稱阿Ben在片中看起來有點胖，阿Ben則幽默回應自己是「為戲增胖」。

陳怡佳此次在片中飾演網紅「小兔」，還與羅志祥談戀愛，她透露小時候其實不太追星，但第一次去排戲時有點緊張，但所有演員們都很和善。另外，她在片中大啖澱粉和高熱量食物，她表示自己是真吃，「因為後來發現那間麵攤真的滿好吃的。」電影「網紅老爸」將於8月27日在台上映。

羅志祥帥氣現身。記者林士傑／攝影
羅志祥帥氣現身。記者林士傑／攝影

「網紅老爸」今舉辦媒體試片記者會，演員群羅志祥（左起）、林道禹、王宣、陳怡佳、王...
「網紅老爸」今舉辦媒體試片記者會，演員群羅志祥（左起）、林道禹、王宣、陳怡佳、王識賢、孫鵬、張懷秋、白吉勝等人一同出席。記者林士傑／攝影

孫鵬大讚「網紅老爸」看完很有真實感。記者林士傑／攝影
孫鵬大讚「網紅老爸」看完很有真實感。記者林士傑／攝影

孫鵬開心出席記者會。記者林士傑／攝影
孫鵬開心出席記者會。記者林士傑／攝影

精華 FAQ

  • 孫鵬表示狄鶯只是出國散心，現在已經回來，並以「誰家的鍋底沒有灰塵」比喻家家都有難處，認為事情終究會過去，大家放輕鬆即可。

  • 他笑稱自己終於從二把手熬成老大，但也坦言老大不容易、壓力大，甚至常有「命比較短」的感覺，認為現實中當父親、哥哥或一家之主都很辛苦。

  • 羅志祥表示自己不太經營人設，因大家都很了解他；陳怡佳則說和羅志祥談戀愛戲份讓她有些緊張，但劇組氣氛友善，且片中餐食她都是真吃。

羅志祥 孫安佐

上一則

兒子被爆到處騙吃騙喝 邵昕傳移居美國3年又再婚

下一則

送別好友彩妝師 張韶涵在台露面 孫燕姿也來了

延伸閱讀

孫安佐開庭 狄鶯早一步飛廈門看海散心

孫安佐開庭 狄鶯早一步飛廈門看海散心
涉槍砲等罪遭訴首出庭 孫安佐：無恐嚇大眾之意

涉槍砲等罪遭訴首出庭 孫安佐：無恐嚇大眾之意
「魯冰花」楊導誇妹妹變貴婦 李淑楨爆料黃坤玄調皮

「魯冰花」楊導誇妹妹變貴婦 李淑楨爆料黃坤玄調皮

觀影說劇╱「輕拍先生」網球傳奇客串反派 班史提勒一手搞定

觀影說劇╱「輕拍先生」網球傳奇客串反派 班史提勒一手搞定

熱門新聞

周渝民(左起)、吳建豪、言承旭跟五月天阿信默契絕佳，常逗得歌迷呵呵笑。（圖／相信音樂提供）

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

2026-08-03 03:00
舒淇和馮德倫結婚快滿10周年。圖／摘自IG

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

2026-08-03 13:50
林心如(右)和霍建華當年從好友變夫妻。（取材自臉書）

林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲

2026-08-01 04:20
子瑜媽媽(左)一直以來都用行動力挺女兒。圖／摘自IG

等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」

2026-08-02 12:08
吳建豪隨F3開唱，與新婚妻子荒卷繪美合照也曝光。(圖／相信音樂提供、微博）

F4吳建豪宣布再婚後 首次與老婆同框 搭肩藏不住甜蜜

2026-08-06 05:15
潘越雲正在規畫全創作專輯。記者林士傑／攝影

潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目

2026-08-02 09:48

超人氣

更多 >
挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法

挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法
住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好
屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺

屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺
川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍

川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍
好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯

好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯