孫安佐出庭 狄鶯離台散心 孫鵬：誰家的鍋底沒有灰塵

孫鵬向鏡頭互動。記者林士傑／攝影

電影「網紅老爸」今舉辦媒體試片記者會，演員群王識賢、羅志祥 、孫鵬、張懷秋、陳怡佳、白吉勝、林道禹、王宣等人一同出席。孫鵬兒子孫安佐 日前因自製火槍事件出庭，老婆狄鶯也出國散心，他透露狄鶯剛回來，更坦然表示：「哪一家容易呀？誰家的鍋底沒有灰塵？事情會過去的，放輕鬆。」

孫鵬此次晉升為老大，他笑稱這次終於從二把手「熬成老大」，但坦言當老大不容易、命比較短「沒事就被幹掉」。他大讚「網紅老爸」看完很有真實感，直言現實生活中不論是當老大、父親、哥哥還是一家之主都很辛苦。對於這次演出非常滿意，開玩笑希望自己的角色未來能「復活」。

另外，孫鵬在片中與阿Ben有打鬥戲碼，他透露片中有一場NG的戲，他甚至差點窒息：「那是我人生第一次感覺快要窒息，我就請他冷靜，我們都還要下戲回家，當時我就反手一直抓他的蛋蛋，我感覺真的有抓到。」

羅志祥此次在片中飾演網紅SK，對於經營人設，他表示自己比較少這樣做，因為大家都知道他是什麼樣的人，「都這麼多年了！大家應該都知道我是什麼樣的人吧！」

此次羅志祥與阿Ben在片中合作，他坦言兩人認識很久，以前住在同一個社區，常一起打籃球。羅志祥笑稱阿Ben在片中看起來有點胖，阿Ben則幽默回應自己是「為戲增胖」。

陳怡佳此次在片中飾演網紅「小兔」，還與羅志祥談戀愛，她透露小時候其實不太追星，但第一次去排戲時有點緊張，但所有演員們都很和善。另外，她在片中大啖澱粉和高熱量食物，她表示自己是真吃，「因為後來發現那間麵攤真的滿好吃的。」電影「網紅老爸」將於8月27日在台上映。

羅志祥帥氣現身。記者林士傑／攝影

「網紅老爸」今舉辦媒體試片記者會，演員群羅志祥（左起）、林道禹、王宣、陳怡佳、王識賢、孫鵬、張懷秋、白吉勝等人一同出席。記者林士傑／攝影

孫鵬大讚「網紅老爸」看完很有真實感。記者林士傑／攝影

孫鵬開心出席記者會。記者林士傑／攝影