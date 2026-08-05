梁詠琪結婚14年仍在「遠距離」 新歌甜蜜放閃

梁詠琪結婚近14年，常靠視訊和老公維持感情。圖／Gmajor Limited提供

梁詠琪近來在影集「聰明鎮」演出備受網友討論，而她也趁勢推出新歌「遠距離」，歌曲暗藏她對老公的表白，她笑說：「熟悉我的人，應該都知道這個編排的意義。」

梁詠琪與西班牙籍老公Sergio結婚近14年，因工作往返不同城市，深刻體會距離帶來的思念。她透露，每當工作結束，都會和家人視訊，分享彼此一天的生活點滴，互相鼓勵與支持。談到該如何維持遠距離，梁詠琪分享最重要的從來不是距離，而是彼此的信任與用心，強調，「最重要是互相信任，時時刻刻關懷對方，照顧對方的感受」。

「遠距離」以電話撥號聲作為開場，結尾則安排一句輕聲的西班牙語「Hola（你好）」。梁詠琪表示，隨著科技進步，如今遠距離戀愛已不像過去那麼困難，透過視訊就像陪伴在彼此身邊，因此電話鈴聲對許多曾經或正在經歷遠距離戀愛的人而言，是相當熟悉且充滿情感的聲音，「尾段電話接通的編排，相信也是許多遠距離戀人最期待的一刻」，而最後這一句「Hola」，就是她暗藏的放閃彩蛋。

這次新歌也是她繼歌曲「順時針」後，暌違21年再次與黃韻玲合作，梁詠琪分享，黃韻玲希望她以「清澈、純淨」的聲音詮釋歌曲中思念與牽掛的情感，也鼓勵她保留原有的甜美音色。

梁詠琪結婚近14年，常靠視訊和老公維持感情。圖／Gmajor Limited提供