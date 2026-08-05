阮經天揭喪母低谷 拍戲4個月陷黑暗：好幾次都想逃

阮經天登雜誌封面。圖／ELLE國際中文版雜誌提供

阮經天主演新作「沉默的審判」，拍攝期間正值母親離世不久，他坦言那段時間身心都陷入低潮，角色「林三」同樣歷經生離死別，讓戲裡戲外情緒交疊。4個月拍攝期，他幾乎天天沉浸在沉重情緒中，一度懷疑自己是否能完成角色，甚至有1個多月，幾乎每天雙眼都是腫的，直呼：「真的很痛苦、很累！」

阮經天登上「ELLE」國際中文版雜誌 8月號封面之星，談及拍攝最新影集「沉默的審判」，他坦言，戲外喪母之痛尚未沉澱，戲裡的「林三」又幾乎每場戲都面對生離死別，他不諱言那段日子曾數度想逃離角色，而真正支撐自己走完全程，是導演黃精甫及陳以文、張孝全、賈靜雯、王淨等劇組夥伴的陪伴與關心。一句鼓勵、一個拍肩，都成為他撐下去的重要力量，讓他感性道：「這次不是謝謝劇組，而是真的覺得，是他們救了我。」

談到表演，阮經天認為作品不該替觀眾提供標準答案，而是一面映照人生的鏡子；真正能拯救自己的，始終只有自己。步入40歲後，他不認為自己變得更堅強，而是學會把答案交給時間。儘管失去母親是人生最大的遺憾，但換個角度想，「我不覺得她離我很遠。我們懂得太少，有很多事情看不到，可是感覺得到。」家人留給他的愛，以及與父親重新修復的關係，都是時間帶來的禮物，也讓他明白，幸福與失去，其實可以同時存在。

阮經天認為「拍照」和演戲一樣，當下發生的一切都是創作的一部分。圖／ELLE國際中文版雜誌提供