我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國各地AI資料中心抵制浪潮 川普控「北京煽動」

紐約PIX11電視台資深華裔主播董愷悌宣布退休

阮經天揭喪母低谷 拍戲4個月陷黑暗：好幾次都想逃

記者陳慧貞／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阮經天登雜誌封面。圖／ELLE國際中文版雜誌提供
阮經天登雜誌封面。圖／ELLE國際中文版雜誌提供

阮經天主演新作「沉默的審判」，拍攝期間正值母親離世不久，他坦言那段時間身心都陷入低潮，角色「林三」同樣歷經生離死別，讓戲裡戲外情緒交疊。4個月拍攝期，他幾乎天天沉浸在沉重情緒中，一度懷疑自己是否能完成角色，甚至有1個多月，幾乎每天雙眼都是腫的，直呼：「真的很痛苦、很累！」

阮經天登上「ELLE」國際中文版雜誌 8月號封面之星，談及拍攝最新影集「沉默的審判」，他坦言，戲外喪母之痛尚未沉澱，戲裡的「林三」又幾乎每場戲都面對生離死別，他不諱言那段日子曾數度想逃離角色，而真正支撐自己走完全程，是導演黃精甫及陳以文、張孝全、賈靜雯、王淨等劇組夥伴的陪伴與關心。一句鼓勵、一個拍肩，都成為他撐下去的重要力量，讓他感性道：「這次不是謝謝劇組，而是真的覺得，是他們救了我。」

談到表演，阮經天認為作品不該替觀眾提供標準答案，而是一面映照人生的鏡子；真正能拯救自己的，始終只有自己。步入40歲後，他不認為自己變得更堅強，而是學會把答案交給時間。儘管失去母親是人生最大的遺憾，但換個角度想，「我不覺得她離我很遠。我們懂得太少，有很多事情看不到，可是感覺得到。」家人留給他的愛，以及與父親重新修復的關係，都是時間帶來的禮物，也讓他明白，幸福與失去，其實可以同時存在。

阮經天認為「拍照」和演戲一樣，當下發生的一切都是創作的一部分。圖／ELLE國際中...
阮經天認為「拍照」和演戲一樣，當下發生的一切都是創作的一部分。圖／ELLE國際中文版雜誌提供

精華 FAQ

  • 因為他在母親離世後不久就投入拍攝，現實中的喪母之痛尚未平復，戲中角色又常面對生離死別，讓他長時間沉浸在沉重情緒裡，身心都承受極大壓力。

  • 他坦言4個月拍攝期幾乎天天陷在低潮，甚至有1個多月每天雙眼都腫著，反覆感到痛苦與疲累，還一度懷疑自己能否完成這個角色。

  • 真正支撐他的是導演黃精甫，以及陳以文、張孝全、賈靜雯、王淨等夥伴的陪伴與關心；一句鼓勵、一個拍肩，都讓他覺得自己是被大家救了。

上一則

坐實逃稅？柳演錫遭追繳30韓元不服 要求複審被駁回

延伸閱讀

退伍後豁出去…南柱赫「鬼謎東宮」跳井：比動作戲更崩潰

退伍後豁出去…南柱赫「鬼謎東宮」跳井：比動作戲更崩潰
「魯冰花」楊導誇妹妹變貴婦 李淑楨爆料黃坤玄調皮

「魯冰花」楊導誇妹妹變貴婦 李淑楨爆料黃坤玄調皮

演「陽光」走紅 何曼希曝曾赴韓當練習生「咬牙苦撐」經歷

演「陽光」走紅 何曼希曝曾赴韓當練習生「咬牙苦撐」經歷
裘莉切乳抗癌13年分享脆弱 憶母遺言淚崩：不想只當癌症病人

裘莉切乳抗癌13年分享脆弱 憶母遺言淚崩：不想只當癌症病人

熱門新聞

麥特戴蒙(左三)與妻子露西安娜（左二）育有四個美麗的女兒，一家六口在電影「奧德賽」倫敦首映會合體。(路透)

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

2026-07-29 20:03
周渝民(左起)、吳建豪、言承旭跟五月天阿信默契絕佳，常逗得歌迷呵呵笑。（圖／相信音樂提供）

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

2026-08-03 03:00
舒淇和馮德倫結婚快滿10周年。圖／摘自IG

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

2026-08-03 13:50
林心如(右)和霍建華當年從好友變夫妻。（取材自臉書）

林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲

2026-08-01 04:20
「肯爺」愛妻碧安卡（右）再度因穿著登上版面。(路透資料照)

「肯爺」愛妻穿透明連身衣現身夜店 近乎全裸網看傻

2026-07-29 23:49
子瑜媽媽(左)一直以來都用行動力挺女兒。圖／摘自IG

等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」

2026-08-02 12:08

超人氣

更多 >
獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡
入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少
65歲夫妻旅行返家一開門驚見3大行李 退休夢當場碎了

65歲夫妻旅行返家一開門驚見3大行李 退休夢當場碎了
六個退休金撐不了25年的警訊 第一點常被「視而不見」

六個退休金撐不了25年的警訊 第一點常被「視而不見」
微軟警告 前往機場、飯店別亂連免費Wi-Fi

微軟警告 前往機場、飯店別亂連免費Wi-Fi