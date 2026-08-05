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坐實逃稅？柳演錫遭追繳30韓元不服 要求複審被駁回

世界新聞網╱即時報導
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韓星柳演錫陷稅務爭議。（本報系檔案照）
韓星柳演錫陷稅務爭議。（本報系檔案照）

近年許多大咖韓星屢爆「逃稅」爭議，常見手法為成立個人經紀公司並以法人名義報稅，規避高達45%的最高個人所得稅率。曾出演「機智醫生生活」、「現在撥打的電話」等大熱電視劇的南韓知名男演員柳演錫去（2025）年3月遭南韓國稅廳認定利用此方式避稅，追徵高額稅款。柳演錫不服處分提出行政救濟並要求複審，但南韓租稅審判院近日已裁定駁回，維持原課稅處分。

據韓媒《Edaily》4日報導，柳演錫長期透過自行成立的一人經紀公司「FOREVER ENTERTAINMENT」進行演藝活動。南韓國稅廳查核後認定，該公司並未實際提供演藝活動所需的營運與管理功能，並非具備實質營運能力的法人，僅作為避稅的人頭公司。

國稅廳最初開出高達60億韓元（約422萬美元）的稅單，經課稅前適法性審查後，追徵金額調降至約30億韓元（約211萬美元）。柳演錫依法先行補繳該筆稅款後，向「租稅審判院」提出租稅審判申請，希望能撤銷課稅處分；然而租稅審判院最終認定國稅廳課稅並無不當，於近期決定駁回其申請。

行政救濟遭駁回後，外界關注柳演錫是否會進一步提起行政訴訟、尋求司法救濟。對此，柳演錫所屬經紀公司「King Kong by Starship」5日回應韓媒《TV Daily》時表示：「本案源於對稅法解釋及適用方式上的意見差異，目前相關程序尚未全部結束。」

經紀公司進一步說明，目前正仔細檢視事實關係與法律爭議點，後續將依照法令規定的程序誠實應對，並強調柳演錫過去皆誠實履行納稅義務，未來也會以負責任的態度面對相關法律程序。

精華 FAQ

  • 韓國國稅廳認為他透過自行成立的「FOREVER ENTERTAINMENT」報稅，但該公司未具實質營運功能，疑似只是用來降低個人所得稅負的人頭公司。

  • 國稅廳最初開出的稅單高達60億韓元，經課稅前適法性審查後，追徵金額調降為約30億韓元。柳演錫已先行補繳，再提出複審。

  • 經紀公司表示，這是對稅法解釋與適用方式的意見差異，程序尚未完全結束，將持續檢視事實與法律爭點，並依法誠實應對後續程序。

南韓 報稅

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