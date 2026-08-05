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「蜘蛛人」播一半有人放臭屁？上百觀眾扛不住逃出影廳

記者廖福生／即時報導
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「蜘蛛人：重生日」在哥倫比亞戲院放映時，有人因放屁太臭，讓整場觀眾衝出影廳逃命。...
「蜘蛛人：重生日」在哥倫比亞戲院放映時，有人因放屁太臭，讓整場觀眾衝出影廳逃命。圖／索尼提供

漫威新片「蜘蛛人：重生日」上映首周末票房賣破至3.6億美元，一舉超越「復仇者聯盟：終局之戰」，寫下漫威電影全新里程碑。不過，哥倫比亞當地的一間影城內，卻意外上演了一場讓人哭笑不得的離奇插曲。

▲ 影片來源：Instagram＠the _ultiante_trokks_（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合媒體報導，哥倫比亞當地時間8月2日晚間發生一起「臭氣慘案」，位於博卡格蘭德廣場（Plaza Bocagrande）購物中心內的影城。當時電影正播放到精彩高潮處，閉密影廳內卻突如其來瀰漫著一股宛如「腐爛物」般的刺鼻惡臭。由於惡臭實在太過猛烈，現場上百名影迷徹底崩潰，紛紛掩鼻起身衝向走廊逃命，只為了搶吸一口新鮮空氣。

從社群網路上瘋傳的畫面可以看到，大批影迷湧入走廊、痛苦地摀住口鼻。而畫面中最吸引人目光的，莫過於現場竟然有一名身穿蜘蛛人套裝的Coser在人群中穿梭，隨後更在影城大廳溫馨陪伴、安撫被迫離場的受害者們，意外成為這場混亂中的一大亮點。

至於這股「神祕臭氣」究竟從何而來？目前眾說紛紜。有人爆料是有觀眾因內急來不及衝廁所，無奈發動了一波「連環連環臭屁攻擊」；也有人懷疑是惡作劇份子故意施放臭氣彈（Stink bomb）或臭屁噴霧。儘管影城並未取消該場次，但惡臭久久不散，不少觀眾最終只能選擇「棄片」提早離場，詳細原因仍待官方進一步調查說明。

「蜘蛛人：重生日」首周末票房賣破3.6億美元，一舉超越「復仇者聯盟：終局之戰」2...
「蜘蛛人：重生日」首周末票房賣破3.6億美元，一舉超越「復仇者聯盟：終局之戰」2019年締造的3.57億美元。圖／索尼提供

精華 FAQ

  • 這部漫威新片首周末票房賣破3.6億美元，成績亮眼，並一舉超越《復仇者聯盟：終局之戰》，成為漫威電影的新里程碑。

  • 當地一間位於博卡格蘭德廣場的影城，在電影高潮時突然飄出像腐爛物般的刺鼻惡臭，導致上百名觀眾掩鼻衝出影廳，場面十分混亂。

  • 目前說法不一，有人猜是觀眾放出連環臭屁，也有人懷疑是臭氣彈或臭屁噴霧；影城未取消場次，但官方仍在調查，尚未公布定論。

蜘蛛人 漫威 復仇者聯盟

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