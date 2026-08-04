「聰明鎮」挨轟仍登冠 導演回應：會與伊藤潤二討論

成績凌駕生命的瘋狂執念，成了「聰明鎮」最駭人的恐怖。圖／奇蹟映畫所提供

聰明鎮」上線後登上Netflix 「台灣Top 10」排行榜冠亞軍，卻也因取材日本 恐怖漫畫大師伊藤潤二作品，引發「魔改」、「不夠還原」等兩極評價。導演謝駿毅接受專訪首度回應外界質疑，坦言從決定以原創方式改編開始，就知道一定會有正反聲浪，「很多人看才會很多人罵」，虛心接受所有批評，也希望觀眾把整部作品追完，再給「聰明鎮」一個完整評價。

影片來源：YouTube@Netflix Taiwan

伊藤潤二的故事大多發生在偏遠小鎮，團隊因此以「崇明鎮」為核心，結合升學文化，將「富江」、「雙一」、「蛞蝓少女」、「人頭氣球」等經典角色放進同一個世界觀，拿經典元素做原創改編，本來就不是一件容易的事。

謝駿毅透露，劇本前後修改近10次，角色也會切換功能，而每次都會與伊藤潤二討論。伊藤潤二抱持開放態度，沒有堅持哪些設定「絕對不能動」，覺得改編的故事很有趣，以前從未看過，「他沒有覺得富江一定要重生，雙一要國中生設定，反而最在意的是故事是否有趣、合不合理」。

外界熱議劇中許多漫畫名場面被改成「幻覺」，謝駿毅也解釋，真人影集必須建立合理邏輯，如果完全照漫畫拍，觀眾反而容易出戲，因此才以「血玉樹」及「血玉果」作為世界觀核心。

他表示，血玉果的靈感來自現實世界對「聰明藥」的討論，「安非他命某種程度也是讓人變得亢奮、提升專注力，但同時會有副作用」。劇中學生服用血玉果後產生幻覺、逐漸上癮，也讓升學至上的崇明鎮一步步走向失控。

不少粉絲討論的人頭氣球橋段，余杰恩被好友邱以太的人頭汽球捕獵，但原著應是自己長相的氣球來抓，對此謝駿毅解釋，該處是借鏡漫畫結尾姊姊躲在房間，聽到弟弟聲音就開窗那段的恐怖氛圍，再重新設計成適合整體劇情的版本。

另一項引發討論的，是不少反派像雷洪、張書偉操著流利台語，被部分觀眾質疑是否刻意塑造「壞人都講台語」。對此，謝駿毅澄清完全沒有這樣的意思，「如果把戲看完，就知道真正最壞的人是講另一種語言的人」，他也補充，其實劇中康教授同樣會說台語，角色語言設定並非善惡區分。

談起選角，謝駿毅坦言最困難的就是「富江」。不只外型要神似漫畫人物，更要有足夠的演技，「這個角色人氣最高，以前日星菅野美穗也演過，一定會被拿來和所有版本比較」。

最後該角色由鄭煒齡脫穎而出，她除了接受表演訓練，也特別調整發聲、肢體及姿態，「她承受很大的壓力，但抗壓性很好，也願意一直學習，我很滿意她的表現」。

首次演戲的小S大女兒Elly（許曦文）同樣備受關注。謝駿毅說，試鏡時根本不知道她是小S的女兒，他認為Elly學習速度非常快，雖然毫無演戲經驗，但對角色吸收能力很強，加上臉型十分符合漫畫中的「蛞蝓少女」，最後決定讓她剪去一頭長髮演出，由於髮型太時尚，一度被疑是蛋黃區髮廊剪的，謝駿毅說「應是劇組剪的，而且常要修她頭髮」。

飾演「雙一」的劉修甫，原本談的是「陳書亮」一角，謝駿毅看過「貓的孩子（你的孩子不是你的孩子）」就很想合作，相處後發現他表演範圍極廣，就試一下「雙一」，「沒想到他的瘋狂狀態…老實說台灣很少演員能做到如此癲狂，真的很難，他也玩得很開心」。

至於炎亞綸飾演神祕黑衣少年，他則刻意不讓角色露出完整正臉，不僅戴上白色隱形眼鏡，也透過特效拉長身形、加入霧氣效果，希望營造若隱若現的詭異感。宋柏緯演的「富克勤」是最後決定的人選，戲分雖少但很搶戲，把偏執學霸演得很出色，比他預期更好。

陳姸霏飾演貫穿全劇的「趙佳綺」，但演技、聲音挨批，幾乎到羞辱程度。謝駿毅透露一開始是海選，而陳姸霏來試的是「王欣雨」和「施麗瓊」，排戲時覺得很適合「趙佳綺」，理由是看來有早熟感，「姸霏很認真，做很多功課，對角色很有想法，我很滿意她的表現」，至於聲音，他覺得每個演員都有獨特的聲音，合作時她的表演層次很好，不覺得聲音有問題。

反倒是首次演出台劇的梁詠琪，最擔心是口音問題，她不希望配音，劇組最後乾脆修改角色設定，把角色改成香港人，也同步調整部分台詞，「她一直很擔心口條，但我們希望保留她最自然的表演」。

「聰明鎮」拍攝約70多天，後製歷時4年才完成，總成本逼近新台幣1億元。謝駿毅坦言，後製期間一度對剪接不滿意，不斷重剪、重做特效，製作壓力相當大，甚至還曾為了籌措資金貸款2000萬元。對於外界質疑作品有中資背景，他回應除了漫畫授權方來自中國外，主創團隊、投資及製作都是台灣，「文化部有調查，沒有中資，我還去貸款、募資，製作成本太大cover不了，希望能賣到更多國家，讓投資人少賠一點」。

「聰明鎮」描繪這所主打升學的補習班氣氛非常詭異。圖／奇蹟映畫所提供

梁詠琪（左）在戲中對女兒陳姸霏有高度期待，強拉女兒入住「聰明鎮」。圖／奇蹟映畫所提供

導演謝駿毅（右）與「雙ㄧ」劉修甫現場溝通。圖／奇蹟映畫所提供

導演謝駿毅（紅圈處）與「聰明鎮」梁詠琪等演員們。圖／奇蹟映畫所提供