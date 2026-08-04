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單身20年 玉女歌手孟庭葦曾鬧婚變 56歲現況曝光

記者梅衍儂／即時報導
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孟庭葦近年鮮少在台灣公開露面，這次現身活動坦言前一晚緊張到失眠。記者王聰賢／攝影
孟庭葦近年鮮少在台灣公開露面，這次現身活動坦言前一晚緊張到失眠。記者王聰賢／攝影

孟庭葦曾以「你看你看月亮的臉」走紅，8年前遭前夫爆料雙方不歡而散，還扯出男方家暴、女方出軌等疑雲。她近年來鮮少在台露臉，今（4）日出席活動分享近況，自稱單身20年，笑說身邊追求者不少，卻始終沒有心動的感覺，直言：「沒有另一半就不會有折磨，自己一個人比較好。」

孟庭葦近來舉辦出道35周年巡迴演唱會，演出相當精彩，拿下美國MUSE Creative Awards白金獎（Platinum Winner）、英國London Design Awards白金獎（Platinum Winner），以及義大利A' Design Award金獎（Gold Winner）3項國際設計大，今她與演唱會製作人戴利玲現身記者會，分享一路以來的心路歷程。

許久沒有在台灣公開露面的孟庭葦坦言，前一天緊張到失眠，直到真正站上舞台才慢慢平靜下來。她笑說：「我在台上唱歌一點都不緊張，面對人群會緊張。」談到現場播放的歌曲，她還笑問眾人：「剛剛在思考一件事，播放出來的歌，你們都聽過嗎？都是30多年前的歌曲。」

56歲的她被讚保養得宜，她謙稱：「其實時間還是在身上留下了很多的痕跡。」至於感情狀態，她透露這幾年都維持單身，享受自由自在的生活，直言：「狀態是越來越好，沒有煩心事。」她坦言：「不想要談戀愛了，一個人很自在。」認為到了這個年紀，對很多事情看得比較透徹，不再需要愛情陪伴，「有很多好朋友、夥伴們，大家感情都很好。」

至於寶貝兒子今年已經19歲，目前正在就讀大學，孟庭葦透露母子倆感情很好，「他會陪著我工作，我也會陪他去旅行。」談到兒子喜歡彈鋼琴，也喜歡學鋼琴，不過目前對演藝圈沒有什麼興趣。

孟庭葦透露目前單身20年，雖然身邊不乏追求者，但始終沒有心動的感覺。記者王聰賢／...
孟庭葦透露目前單身20年，雖然身邊不乏追求者，但始終沒有心動的感覺。記者王聰賢／攝影

孟庭葦（右）與演唱會製作人戴利玲出席活動，分享出道35周年巡演幕後點滴。記者王聰...
孟庭葦（右）與演唱會製作人戴利玲出席活動，分享出道35周年巡演幕後點滴。記者王聰賢／攝影

孟庭葦笑稱現在享受一個人的自在生活，認為沒有另一半就少了許多煩心事。記者王聰賢／...
孟庭葦笑稱現在享受一個人的自在生活，認為沒有另一半就少了許多煩心事。記者王聰賢／攝影

精華 FAQ

  • 她出席出道35周年巡迴演唱會相關活動，談到上台前一度緊張失眠，但登台後就逐漸平靜，也分享了自己近年的生活與感情現況。

  • 孟庭葦表示自己已單身20年，身邊雖然有追求者，卻始終沒有心動感覺，並直言沒有另一半就不會有折磨，現在一個人反而更自在。

  • 她的巡演除了演出精彩，還拿下3項國際設計獎；19歲兒子目前就讀大學，母子感情很好，會互相陪伴工作與旅行，但兒子暫無演藝圈興趣。

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