陳匡怡首談發文真相 點名陳柏霖、張孝全不是炒作

陳匡怡大方分享青春的回憶和點滴。記者沈昱嘉／攝影

台灣女星陳匡怡日前在社群發文，提及與陳柏霖 、張孝全等合作男星的過往，引發外界熱烈討論，更有人質疑她是否刻意炒作舊情。面對外界各種解讀，她首度完整還原發文初衷，強調自己沉默多年，不是因為沒有真相，而是一直希望保護別人，只是當誤解一再累積，她決定站出來替自己說話。

談起這篇掀起討論的貼文，陳匡怡坦言，自己其實猶豫很久。她說，過去一直沒有回應，是因為擔心講出來，會讓曾經欣賞過自己的男生覺得尷尬，也怕影響他們現在的生活。「我一直都在想，他們會不會覺得很丟臉，所以我選擇不說。」然而，多年來媒體的各種報導，卻讓她愈來愈難接受。

「每次新聞寫到最後，好像都是我被影射成一個很奇怪的人。」她坦言，自己長年被貼上許多並非事實的標籤，甚至曾被影射介入他人感情、只是「學妹」、「妹妹」，甚至被寫成第三者，讓她始終無法理解，「那些都不是事實，我只是把事實補完整」。

陳匡怡表示，發文並不是想揭露任何人的祕密，而是希望把一直缺少的那一塊拼圖補上。她說，自己與陳柏霖、張孝全等人認識都超過10多年，也曾一起工作、相處，彼此都是很好的人。「我提到他們，不是要說他們不好。」相反地，她在訪談中不斷稱讚合作過的男星。她形容陳柏霖「非常善良」，張孝全則是「很認真、很英俊」，每個人都有值得欣賞的地方。

外界最關心的是，為什麼選在這個時間點談起這些往事？陳匡怡笑說，其實自己只是整理照片時，想到許多以前的事情。「我覺得那就是人生很可愛的回憶。」她認為，年輕時男生欣賞女生，女生也曾經考慮過對方，是人生再自然不過的事情。「不是什麼亂七八糟的事情。」

她強調，大家都是成年人，對於曾經發生過的事情，不需要刻意否認，也不需要刻意放大。「就是青春的一部分。」不少網友質疑，她現在談這些往事，是否會影響對方現有感情。對此，陳匡怡反而看得很淡。她認為，真正成熟的人，都能接受另一半曾經有過喜歡的人，「每個人都有過去」。

她笑說，如果未來自己的另一半曾經喜歡過別的女生，只要是真實發生過的事情，她完全不會介意，「那都是他人生的一部分。」她甚至認為，如果今天有人因為過去被媒體誤解，另一半反而應該支持對方把真相說清楚，「如果是我，我還會鼓勵他去替那個女生講幾句話」。

面對部分網友質疑是在影響別人的婚姻，她語氣相當平靜。「我真的沒有這個意思。」她表示，自己提起的是10多年前的事情，而且大家如今都有不同的人生。她尊重每一位合作過的人，也尊重他們現在的家庭與伴侶。「我沒有要跟任何人比較，也沒有要介入任何人的生活。」她只是希望外界不要再因為過去不完整的報導，繼續誤解自己。

訪談中，陳匡怡談到張孝全。她透露，當年之所以認為張孝全是真心追求自己，不只是因為相處，而是對方曾特地從香港打電話給她，希望和她視訊聊天。她笑說，當時對方突然提出視訊邀請，讓她有些驚訝。「一個男生打電話來說很想看妳，我想這已經很明顯了吧。」她笑著回憶當時情景，認為現在回頭看，那就是青春裡一段很單純、很可愛的回憶。

至於發文後是否收到陳柏霖的回應？陳匡怡笑著搖頭。「沒有。」她認為，以陳柏霖低調的個性，應該不太可能特別聯絡自己。「我猜他應該只會覺得，就是一個可愛的回憶吧。」她也提到，陳柏霖一直都是很保護自己生活的人，因此她並不期待對方回應。

回頭看這次風波，陳匡怡沒有後悔。她說，過去一直沉默，是因為希望保護別人；如今選擇開口，則是希望保護自己。「我不是想炒作，也不是想博版面，我只是想讓大家知道，真正發生過的是什麼。」她相信，每個人都應該有替自己說話的權利。而那些曾經發生過的故事，到了今天，都已經成為青春歲月裡的一部分。