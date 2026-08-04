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喝杯咖啡回來錯過航班 慘痛教訓：2時間點別搞錯

SUPER JUNIOR成員被當成乞丐丟進沙漠？製作單位來真的

記者李姿瑩／即時報導
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利特分組競賽帶頭狂吃。圖／Hami Video提供
利特分組競賽帶頭狂吃。圖／Hami Video提供

由SUPER JUNIOR利特、神童領軍的韓綜「王子與乞丐」在埃及分組對決，兩人分別率領NCT的Johnny、志晟以及DAWN、金曜漢（WEi）展開王子寶座爭奪戰，勝者將化身王子，體驗富足奢華的旅程；敗者則淪為乞丐，迎接野性十足的冒險挑戰。

他們抵達首都開羅的第一個任務，必須在限定時間內吃完整套套餐，並搶先抵達指定目的地，然而身為綜藝老手的利特卻錯誤理解遊戲規則，還順便誤導金曜漢，讓神童傻眼表示：「我聽了嚇一跳，為什麼大家都搞不懂規則呢？」他當場重新解說，在遊戲期間更進入「軍師模式」，總能分析跟判斷出最佳選擇，讓隊友直呼超可靠。

不只要挑戰策略、食量，製作單位在出發前更提供可以妨礙對手的三項終極道具，但必須要透過棒式肘撐比氣長來獲得，第一隊由神童對抗志晟，兩人在鏡頭前大方公開體重，神童以87公斤對上64公斤明顯劣勢，還要在錄影當下接近攝氏37度的高溫大太陽下比拚，神童光試著趴在瑜珈墊上就驚呼，「超級燙的啦！」

而第二組由前籃球選手Johnny PK前跆拳道選手金曜漢，身為體育人展現超強不服輸精神，Johnny甚至比到全身都在顫抖，眼看兩人已撐超過3分鐘，利特為了鼓勵隊友突然脫口，「Johnny你回想一下那艱辛的練習生時期…」結果Johnny一聽反而瞬間沒力，立刻腿軟跪地，讓全場笑翻，也讓這場體力與心理戰交織的道具爭奪戰，一開局就火藥味十足。

經過首集激烈的競賽，第二集也公開了首個任務的結果，獲勝隊伍能入住五星級飯店，站在房間的陽台就能遠眺巨無霸的金字塔，然而輸家淪為乞丐，節目組竟直接把乞丐隊載去沙漠露營，白天是一眼望去遼闊的沙漠景致，晚上是毫無光害的空曠沙地，眼前一片黑壓壓讓乞丐隊成員當場傻眼，「為什麼我會在這裡...」、「沒想到會把我們丟包在這」，乞丐隊隊長更是無法掩飾衝擊，「那裡根本不是住宿，太震驚了，至少要有個天花板吧！」

王子享受五星級飯店、乞丐卻得睡進沙漠，天堂與地獄級待遇形成超強反差，更多爆笑又荒謬的埃及旅程，也將在節目中一一揭曉。 

瑜珈墊擋不住攝氏37度高溫，讓大家不停發出慘叫。圖／Hami Video提供
瑜珈墊擋不住攝氏37度高溫，讓大家不停發出慘叫。圖／Hami Video提供

藝人在金字塔前做棒式支撐。圖／Hami Video提供
藝人在金字塔前做棒式支撐。圖／Hami Video提供

精華 FAQ

  • 節目由利特與神童分隊競爭王子寶座，勝者可享受富足奢華旅程，敗者則成為乞丐組，必須面對更辛苦、更荒野的挑戰與住宿安排。

  • 利特把限定時間內吃完套餐、再趕往目的地的規則理解錯誤，還順便誤導金曜漢，讓神童當場傻眼，之後只好重新解說並切換成軍師模式。

  • 獲勝隊伍住進可遠眺金字塔的五星級飯店，輸家卻被直接載去沙漠露營，白天看見遼闊沙景，夜裡幾乎無光害，成員都震驚不已。

埃及

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