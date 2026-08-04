李安「電影夢啟蒙地」驚現電影「魯冰花」手繪大看板 真相曝光

現年逾七旬的顏振發，從業經驗超過半世紀，經手電影海報數千件，現為台南全美戲院首席畫師。圖／摘自今日全美戲院粉專

導演李安 親口認證的「電影夢啟蒙地」台南全美戲院，前晚掛上濃濃手感溫度的「魯冰花」大看板！立即被路過的眼尖影迷拍照在Threads、Instagram等社群媒體瘋傳。全美戲院也以「久違了，顏師傅對抗病魔、浴火重生」為題在臉書發文。

台灣經典國片「魯冰花」數位修復版重返大銀幕後口碑持續發酵，上映以來票房已一舉突破650萬元，觀眾好評不斷延燒。傳統老牌台南全美戲院更是豎立「魯冰花」手繪海報看板，多了幾分手感溫度令人難以忘懷。

這幅畫正是台灣國寶級手繪電影看板老畫師顏振發所繪製，他在對抗病魔大病初癒後，堅持親自為「魯冰花」繪製戲院大型手繪看板，撐著因長期用眼過度而受損的視力，一筆一筆慢工細活，向這部經典國民電影致意。

年逾七旬的顏振發，從業經驗超過半世紀，經手無數電影手繪大看板。前年榮獲台北電影獎卓越貢獻獎時曾說：「我把漫長的一生奉獻給電影，畫到眼睛看不見為止。」當時的頒獎人金馬影后楊貴媚也透露：顏師傅長年在騎樓下作畫，右眼視網膜早已因長期用眼過度而損壞，左眼也是經雷射手術才搶救回來，如今僅能仰賴左眼視力持續創作。

據了解，前不久顏振發才剛歷經蜂窩性組織炎的病痛考驗，身體仍在復原階段，卻仍決定接下「魯冰花」看板的繪製工作。上週他再度出現全美戲院騎樓下畫看板時，就有人拍照貼在社群分享驚呼：「顏師傅回來了！」

其實促成這次復出的關鍵，是全美戲院經營者吳俊漢的一番話。吳俊漢向顏振發說明：「魯冰花」講述的正是一位懷抱繪畫天賦、卻因家境貧困而無法被看見的天才兒童的故事，這段情節讓顏振發相當感動，恰好與他本人的成長經歷不謀而合。

顏師傅國小時期便展露過人的繪畫天分，卻在初一那年因家中經濟壓力被迫輟學，無緣繼續學畫之路，所以由他來畫「魯冰花」看板非常有意義，因此病後體力雖未完全恢復，仍堅持親自執筆，完成這幅飽含個人情感的作品。

吳俊漢表示，月初與好友國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁電話閒聊時，褚明仁建議他應該找老畫師來幫全美戲院畫「魯冰花」手繪大看板，這樣更契合「來老戲院、欣賞老看板、品味老電影」的數位修復經典重現情懷。

他立即想到兩年未合作，但一直關心著對方健康情況的顏師傅，最後終於說服顏師傅透過「魯冰花」這部別具意義的電影，再度與全美戲院重啟合作。

全美戲院也在臉書發文，以「久違了，顏師傅對抗病魔、浴火重生」為題，表示：「轉眼間兩年過去，慶幸師傅仍保持對於繪畫的熱愛，對畫面放大的功力仍然不減」，更引用片中台詞寫著，「天上的星星不說話，不說話，也是我的溫柔」，來譬喻全美戲院外牆懸掛的「魯冰花」海報帶給大家的感動。這背後也充滿全心投入畫作的顏師傅本人，如「魯冰花」男主角古阿明熱愛著繪畫般發光著。

顏振發是台灣目前少數仍持續執業的手繪看板畫師，長年與台南全美戲院合作，作品曾登上美聯社、BBC、紐約時報等國際媒體版面，並多次跨界與時尚品牌、音樂人合作，將這項逐漸式微的傳統工藝帶向國際舞台。他始終秉持「畫到眼睛看不見為止」的信念，持續守護這門手工技藝的傳承。

經營超過半世紀的台南全美戲院，是享譽國際的李安導演十歲時，舉家從花蓮搬到台南後，一家人最常光顧的戲院。李安曾回憶1970年代就讀高中時，就經常背著南一中的書包，跑到這裡看電影，開啟他的電影夢。

「魯冰花」改編自台灣文學之母鍾肇政同名小說，由楊立國執導、吳念真編劇，1989年上映後獲金馬獎最佳女配角、最佳電影插曲等多項大獎肯定。此次數位修復版重映，不僅票房口碑雙收，更入選第79屆坎城影展「經典單元」，成為今年唯一入選的台灣電影，再度掀起全民懷舊熱潮。該片目前仍上映中。

台灣國寶級手繪電影看板畫師顏振發對抗病魔大病初癒後，堅持親自為「魯冰花」繪製戲院大型手繪看板。圖／摘自今日全美戲院粉專

台灣國寶級手繪電影看板畫師顏振發與「魯冰花」大型手繪看板合影。圖／摘自今日全美戲院粉專