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「蜘蛛人」女星驚傳病逝 4月中風昏迷拔管放棄治療

記者廖福生／即時報導
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瑪麗里維拉在「蜘蛛人：無家日」中全程以菲律賓塔加洛語演出。圖／摘自X
瑪麗里維拉在「蜘蛛人：無家日」中全程以菲律賓塔加洛語演出。圖／摘自X

曾在漫威大片「蜘蛛人：無家日」中飾演「奈德祖母」的資深女星瑪麗里維拉（Mary Rivera）傳出病逝消息，享壽82歲。

據美媒報導，里維拉的家屬證實，她在今年4月因中風陷入昏迷。當時主治醫師表示，即使未來甦醒，後續預後情況仍極不樂觀。家屬經深思熟慮後決定撤除維生系統，里維拉隨後於夏威夷檀香山平靜離世，目前已完成火化儀式。

里維拉在「蜘蛛人：無家日」中全程以菲律賓塔加洛語演出，與「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）、千黛亞（Zendaya）以及飾演孫子「奈德」的雅各貝塔隆（Jacob Batalon）有精彩對手戲。

其中最令影迷津津樂道的，莫過於她用塔加洛語指揮二代蜘蛛人安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）清理天花板蜘蛛網的橋段，奈德當時還在一旁充當翻譯：「我阿嬤問你，既然都上去了，能不能順便把上面的蜘蛛網清乾淨？」加菲爾德隨即乖乖照辦，生活感十足的幽默互動成為全片一大亮點。

事實上，里維拉一生僅在「蜘蛛人：無家日」留名於正式演員名單中，但她生前始終對參與這部超級英雄巨作感到非常自豪。「蜘蛛人：無家日」於2021年上映後不僅口碑大好評，更在全球賣破19億美元票房，榮登當年度全球票房冠軍。

而後續登場的續集「蜘蛛人：重生日」更以首周3.6億美元刷新北美影史開片紀錄，如今高齡爆紅的阿嬤影星謝幕離世，也讓廣大漫威迷不勝唏噓。

瑪麗里維拉（Mary Rivera）在「蜘蛛人：無家日」中飾演「奈德祖母」。圖／...
瑪麗里維拉（Mary Rivera）在「蜘蛛人：無家日」中飾演「奈德祖母」。圖／摘自X

精華 FAQ

  • 家屬證實，她今年4月因中風陷入昏迷，之後在醫師評估預後不佳下撤除維生系統，最終於夏威夷檀香山平靜離世，享壽82歲。

  • 里維拉在片中飾演「奈德祖母」，並以菲律賓塔加洛語演出，和湯姆霍蘭德、千黛亞及雅各貝塔隆都有對手戲，成為電影中的生活感亮點。

  • 因為她雖只在該片留下正式演員名單，但對參與作品非常自豪；而《蜘蛛人：無家日》票房破19億美元，續集也創下北美開片紀錄。

中風 漫威 蜘蛛人

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