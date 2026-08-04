「蜘蛛人」女星驚傳病逝 4月中風昏迷拔管放棄治療

瑪麗里維拉在「蜘蛛人：無家日」中全程以菲律賓塔加洛語演出。圖／摘自X

曾在漫威 大片「蜘蛛人 ：無家日」中飾演「奈德祖母」的資深女星瑪麗里維拉（Mary Rivera）傳出病逝消息，享壽82歲。

據美媒報導，里維拉的家屬證實，她在今年4月因中風 陷入昏迷。當時主治醫師表示，即使未來甦醒，後續預後情況仍極不樂觀。家屬經深思熟慮後決定撤除維生系統，里維拉隨後於夏威夷檀香山平靜離世，目前已完成火化儀式。

里維拉在「蜘蛛人：無家日」中全程以菲律賓塔加洛語演出，與「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）、千黛亞（Zendaya）以及飾演孫子「奈德」的雅各貝塔隆（Jacob Batalon）有精彩對手戲。

其中最令影迷津津樂道的，莫過於她用塔加洛語指揮二代蜘蛛人安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）清理天花板蜘蛛網的橋段，奈德當時還在一旁充當翻譯：「我阿嬤問你，既然都上去了，能不能順便把上面的蜘蛛網清乾淨？」加菲爾德隨即乖乖照辦，生活感十足的幽默互動成為全片一大亮點。

事實上，里維拉一生僅在「蜘蛛人：無家日」留名於正式演員名單中，但她生前始終對參與這部超級英雄巨作感到非常自豪。「蜘蛛人：無家日」於2021年上映後不僅口碑大好評，更在全球賣破19億美元票房，榮登當年度全球票房冠軍。

而後續登場的續集「蜘蛛人：重生日」更以首周3.6億美元刷新北美影史開片紀錄，如今高齡爆紅的阿嬤影星謝幕離世，也讓廣大漫威迷不勝唏噓。

瑪麗里維拉（Mary Rivera）在「蜘蛛人：無家日」中飾演「奈德祖母」。圖／摘自X