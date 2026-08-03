我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州首位共和黨女性眾議員格蘭傑逝世 享壽83歲

布蘭奇廢止反武器化基金 為司法部長表決鋪路

陸劇男星拍戲一半突激吻女主角 親完竟吐「好噁」網炸了

記者陳慧貞／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大陸男星羅正當年以選秀節目「偶像練習生」打開知名度。圖／截自微博
大陸男星羅正當年以選秀節目「偶像練習生」打開知名度。圖／截自微博

大陸男星羅正2018年參加選秀節目「偶像練習生」打開知名度，近年積極轉戰戲劇圈，未料近日一段多年前拍攝古裝劇「惹不起的千歲大人」的吻戲花絮再度被翻出，引發網友熱議。

畫面中，羅正與女星季美含拍攝一場「吃麵吻」橋段，原本劇情設定兩人會自然接吻，但花絮顯示，季美含正咬著麵條慢慢往前吃，羅正卻咬著麵條停在原地，只顧著笑，導演見狀忍不住大喊：「羅正！你在幹嘛！」沒想到，在導演尚未下達正式指令前，羅正竟直接吻上季美含，兩人親吻近1分鐘才被喊停。

事後羅正當場解釋，自己是因為「太入戲」、「沒忍住」才提前親吻對方，但隨後又半開玩笑表示「真的好噁心」，前後反差的發言引發不少網友批評，認為不應以「入戲」作為越界行為的理由。

事件延燒後，羅正也在直播中澄清，表示該場戲原本就安排有吻戲，只是執行導演沒有及時傳達「畫面不美觀、需要調整」的指示，因此他才依照原先安排演出。不過，不少網友仍認為，親密戲應建立在雙方充分溝通與同意的前提下，不能因臨場發揮就擅自改變演出節奏，甚至有人調侃：「既然這麼敬業，怎麼不即興加一場挨打的戲？」

對此，羅正也強調，自己與季美含當時已是第二次合作，之後還陸續合作第三、第四部作品，足見彼此合作愉快。支持他的粉絲則指出，從當時曝光的花絮來看，季美含並未出現驚慌或抗拒反應，認為應屬雙方臨場即興發揮，而非外界所解讀的越界行為。

羅正（右）拍戲拍到一半，情不自禁吻上女主角，花絮曝光引發爭議。圖／截自微博
羅正（右）拍戲拍到一半，情不自禁吻上女主角，花絮曝光引發爭議。圖／截自微博

羅正(右)與季美含主演古裝劇「惹不起的千歲大人」。圖／截自微博
羅正(右)與季美含主演古裝劇「惹不起的千歲大人」。圖／截自微博

精華 FAQ

  • 花絮顯示他與季美含拍「吃麵吻」時，導演尚未正式喊開始，羅正就突然吻上對方，兩人親吻近1分鐘才被喊停，因此掀起討論。

  • 因為他先說自己是「太入戲」才提前親吻，隨後又半開玩笑表示「真的好噁心」，前後反差讓不少人認為不尊重親密戲的界線。

  • 羅正直播澄清該場本來就有吻戲，只是導演未及時傳達調整指示；粉絲也指出季美含當時未見抗拒，認為較像雙方臨場發揮。

上一則

校園學長形象毀了？ 32歲胡一天再穿高中生校服 網笑像教導主任

延伸閱讀

「這一秒」假戲真做？ 王楚然吻破張凌赫嘴唇 鏡頭全被導演保留

「這一秒」假戲真做？ 王楚然吻破張凌赫嘴唇 鏡頭全被導演保留
暴紅10年戶頭不到1000美元 男星慘被壓榨當奴工 網：比上班族還慘

暴紅10年戶頭不到1000美元 男星慘被壓榨當奴工 網：比上班族還慘
選秀男星出道10年存款僅4800元 帳戶餘額揭背百萬違約金辛酸

選秀男星出道10年存款僅4800元 帳戶餘額揭背百萬違約金辛酸
張凌赫「這一秒過火」虐戀名場面 洗手台強吻、霸氣護愛掀追劇熱

張凌赫「這一秒過火」虐戀名場面 洗手台強吻、霸氣護愛掀追劇熱

熱門新聞

王凱驚傳在家中猝逝，享年43歲。圖／截自王凱臉書

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

2026-07-26 09:32
麥特戴蒙(左三)與妻子露西安娜（左二）育有四個美麗的女兒，一家六口在電影「奧德賽」倫敦首映會合體。(路透)

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

2026-07-29 20:03
林心如(右)和霍建華當年從好友變夫妻。（取材自臉書）

林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲

2026-08-01 04:20
王凱曾演出民視「市井豪門」。圖／民視提供

王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生

2026-07-26 09:22
周星馳與迪麗熱巴合作「功夫女足」掀起話題。（取材自迪麗熱巴工作室微博）

迪麗熱巴被周星馳叫「巴爺」 本尊反應曝光 網狂刷：星巴克CP

2026-07-26 18:56
潘越雲正在規畫全創作專輯。記者林士傑／攝影

潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目

2026-08-02 09:48

超人氣

更多 >
房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序
備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場
搬到德州才發現最懷念的還是加州 留學生嘆：生活突然莫名失落

搬到德州才發現最懷念的還是加州 留學生嘆：生活突然莫名失落
等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」

等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」
堅果、橄欖油…主廚推薦好市多7大好貨「閉眼入」

堅果、橄欖油…主廚推薦好市多7大好貨「閉眼入」