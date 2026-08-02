智商174且美貌輾壓… 田曦薇新劇人設「四敗愛因斯坦」 挨轟太離譜

田曦薇飾演的女主角「林知夏」被設定智商高達174。(取材自微博)

由當紅大陸女星田曦薇搭檔胡一天主演的新劇「天才女友」，日前開播即引發熱議。該劇講述女主角「林知夏」憑藉驚人天賦在學術與生活中探索成長的故事，然而劇中一段將女主與科學家愛因斯坦進行量化對比、宣稱其「四敗愛因斯坦」誇張設定，卻在網路上掀起吐槽聲浪，甚至有人質問「編劇瘋了嗎」。

所謂「四敗愛因斯坦」，源自劇中旁白對女主角林知夏人設的極致鋪陳。旁白不僅宣稱林知夏智商高達174，壓制大眾認知中愛因斯坦的160至170；更列舉其神童履歷，包含10歲通讀「時間簡史」早於愛因斯坦13歲讀哲學、9歲立志做研究早於愛因斯坦17歲上大學，以及22歲博士畢業早於愛因斯坦21歲大學畢業。旁白最後甚至以「美貌如花」等用語，得出愛因斯坦在林知夏面前「一敗塗地」的結論。

這番硬碰硬的「拉踩」寫法隨即引發網友熱議與吐槽。多數網友認為，拿虛構偶像劇角色與真實科學家進行量化對比相當離譜，簡直是「用孫悟空72變碾壓愛因斯坦」、「為了捧女主，什麼都敢寫」，既缺乏對科學家應有的尊嚴與敬意，也顯得劇本創作的浮誇。

此外，更有觀眾針對劇情邏輯提出質疑，指出劇中雖頂著「物理天才」頭銜，卻出現基礎常識瑕疵，甚至在數學競賽劇情中讓智商174的女主因「個人能力太突出」而輸給男主角，讓天才人設瞬間流於為戀愛線服務的工具。

不過，面對外界質疑，部分劇迷護航表示，「天才女友」改編自網路小說，本身就帶有誇張的偶像劇色彩，觀眾不應以紀錄片般的嚴謹標準來苛求創作。同時，也有不少人讚賞田曦薇的演技與顏值，認為她將角色的靈動感呈現得非常自然。

雖然「四敗愛因斯坦」人設引發了不小爭議，但「天才女友」目前在話題度與播放數據上皆表現亮眼，後續發展有待觀察。