AI短劇神作…「硯邊青梅」淚寫歷史 一句「來史書裡尋我」虐哭全網

AI歷史短劇「硯邊青梅」近日在各大社群平台暴紅，也讓「祭侄文稿」引起關注。(取材自微博)

一部沒有流量明星、完全由AI打造的短劇，最近在網路掀起追劇熱潮。揚子晚報報導，AI歷史短劇「硯邊青梅」近日在各大社群平台暴紅，不僅在紅果平台吸引上萬名觀眾主動評分、留言，更被不少網友譽為「AI短劇中的仙品」。「看『硯邊青梅』才知顏季明有多痛」等相關話題也登上熱搜，劇中一句「若找不到你，就來史書裡尋我」，更讓無數觀眾直呼破防。

「硯邊青梅」由創作者「晚晚」一人利用AI完成劇本、畫面與剪輯製作，故事以唐代書法家顏真卿名作「祭侄文稿」的歷史背景為靈感，虛構出一段跨越千年的愛情故事。劇情描述博物館工作人員李幼薇意外穿越回唐朝，成為顏真卿侄子顏季明的青梅竹馬兼未婚妻。她深知歷史結局，知道顏季明終將在安史之亂中壯烈殉國，因此始終在改變命運與接受歷史之間痛苦掙扎，也讓整部作品自一開始便籠罩著濃厚的宿命感。

劇中前半段描繪顏季明與李幼薇在亂世中的相知相守，充滿煙火氣息。然而，悲劇無法避免。當李幼薇問他「若找不到你呢？」顏季明平靜回答，「那便來史書裡，尋我吧」，短短一句台詞，將角色命運與歷史緊密連結，也成為全劇最令人心碎的名場面。

真正的高潮則發生在安史之亂。歷史記載，顏季明跟隨父親顏杲卿鎮守常山，遭叛軍俘虜後，安祿山企圖利用他逼迫父親投降，但父子二人不屈，最終雙雙殉國。劇中重現這段歷史時，顏季明滿身鮮血、面對父親「守城」的軍令，仍堅定回答「領命」，將少年風骨與家國大義詮釋得令人動容。多年後，顏真卿尋回侄子的頭骨，悲痛寫下流傳千古的「祭侄文稿」，也讓這段歷史成為整部作品最深刻的情感核心。

據報導，「硯邊青梅」雖採用穿越設定，卻沒有落入一般短劇宮鬥、復仇或爽文套路，而是將故事建立在真實歷史之上，讓「祭侄文稿」中僅有十餘字描述的顏季明，重新擁有鮮活的人生與情感。愛情並未削弱歷史的厚重感，反而讓觀眾更能理解「父陷子死，巢傾卵覆」背後顏氏一門忠烈的悲壯。

更令人意外的是，這部作品還掀起一波「看劇學史」熱潮。不少觀眾追劇後主動查閱「祭侄文稿」高清拓本，研究安史之亂、常山保衛戰及顏氏家族的歷史，書法愛好者也紛紛分享臨摹作品。有網友感嘆，「以前只知道「祭侄文稿」是天下第二行書，看完才知道，原來每一筆都是一位叔父寫給侄兒的眼淚。」

報導指出，「硯邊青梅」沒有刻意製造狗血衝突，而是以細膩的人物塑造、富有文學質感的台詞，以及真摯的歷史情懷打動觀眾，也讓外界看見AI短劇除了娛樂之外，同樣能兼具文化深度與人文溫度。