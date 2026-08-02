我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紅藍卡藥品補貼將終止 2500萬長者受影響

搬到德州才發現最懷念的還是加州 留學生嘆：生活突然莫名失落

AI短劇神作…「硯邊青梅」淚寫歷史 一句「來史書裡尋我」虐哭全網

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
AI歷史短劇「硯邊青梅」近日在各大社群平台暴紅，也讓「祭侄文稿」引起關注。(取材...
AI歷史短劇「硯邊青梅」近日在各大社群平台暴紅，也讓「祭侄文稿」引起關注。(取材自微博)

一部沒有流量明星、完全由AI打造的短劇，最近在網路掀起追劇熱潮。揚子晚報報導，AI歷史短劇「硯邊青梅」近日在各大社群平台暴紅，不僅在紅果平台吸引上萬名觀眾主動評分、留言，更被不少網友譽為「AI短劇中的仙品」。「看『硯邊青梅』才知顏季明有多痛」等相關話題也登上熱搜，劇中一句「若找不到你，就來史書裡尋我」，更讓無數觀眾直呼破防。

「硯邊青梅」由創作者「晚晚」一人利用AI完成劇本、畫面與剪輯製作，故事以唐代書法家顏真卿名作「祭侄文稿」的歷史背景為靈感，虛構出一段跨越千年的愛情故事。劇情描述博物館工作人員李幼薇意外穿越回唐朝，成為顏真卿侄子顏季明的青梅竹馬兼未婚妻。她深知歷史結局，知道顏季明終將在安史之亂中壯烈殉國，因此始終在改變命運與接受歷史之間痛苦掙扎，也讓整部作品自一開始便籠罩著濃厚的宿命感。

劇中前半段描繪顏季明與李幼薇在亂世中的相知相守，充滿煙火氣息。然而，悲劇無法避免。當李幼薇問他「若找不到你呢？」顏季明平靜回答，「那便來史書裡，尋我吧」，短短一句台詞，將角色命運與歷史緊密連結，也成為全劇最令人心碎的名場面。

真正的高潮則發生在安史之亂。歷史記載，顏季明跟隨父親顏杲卿鎮守常山，遭叛軍俘虜後，安祿山企圖利用他逼迫父親投降，但父子二人不屈，最終雙雙殉國。劇中重現這段歷史時，顏季明滿身鮮血、面對父親「守城」的軍令，仍堅定回答「領命」，將少年風骨與家國大義詮釋得令人動容。多年後，顏真卿尋回侄子的頭骨，悲痛寫下流傳千古的「祭侄文稿」，也讓這段歷史成為整部作品最深刻的情感核心。

據報導，「硯邊青梅」雖採用穿越設定，卻沒有落入一般短劇宮鬥、復仇或爽文套路，而是將故事建立在真實歷史之上，讓「祭侄文稿」中僅有十餘字描述的顏季明，重新擁有鮮活的人生與情感。愛情並未削弱歷史的厚重感，反而讓觀眾更能理解「父陷子死，巢傾卵覆」背後顏氏一門忠烈的悲壯。

更令人意外的是，這部作品還掀起一波「看劇學史」熱潮。不少觀眾追劇後主動查閱「祭侄文稿」高清拓本，研究安史之亂、常山保衛戰及顏氏家族的歷史，書法愛好者也紛紛分享臨摹作品。有網友感嘆，「以前只知道「祭侄文稿」是天下第二行書，看完才知道，原來每一筆都是一位叔父寫給侄兒的眼淚。」

報導指出，「硯邊青梅」沒有刻意製造狗血衝突，而是以細膩的人物塑造、富有文學質感的台詞，以及真摯的歷史情懷打動觀眾，也讓外界看見AI短劇除了娛樂之外，同樣能兼具文化深度與人文溫度。

精華 FAQ

  • 因為它不是靠流量明星，而是用AI打造出有歷史厚度與情感張力的短劇，台詞如「來史書裡尋我」極具感染力，讓觀眾強烈共鳴並主動討論分享。

  • 《硯邊青梅》由創作者晚晚一人以AI完成劇本、畫面與剪輯，題材則取自《祭侄文稿》的歷史背景，將穿越愛情與唐代忠烈故事結合成新敘事。

  • 不少人追劇後主動查閱《祭侄文稿》拓本、了解安史之亂與顏氏家族歷史，書法愛好者也開始臨摹分享，形成兼具娛樂與文化學習的「看劇學史」熱潮。

上一則

母親病逝昔日家醜再掀 侯炳瑩認封鎖哥哥侯冠群 兩度抗癌近況曝光

延伸閱讀

「百花殺」結局沒爛尾 網盤點10部從頭好看到尾神劇

「百花殺」結局沒爛尾 網盤點10部從頭好看到尾神劇
短劇AI臉有形無神？觀眾反彈、掀「生理性厭惡」

短劇AI臉有形無神？觀眾反彈、掀「生理性厭惡」
看了就討厭？中國短劇「AI臉」引觀眾反彈 分析：處於恐怖谷區間

看了就討厭？中國短劇「AI臉」引觀眾反彈 分析：處於恐怖谷區間
7月陸劇評分榜「這一秒過火」5.1分墊底 冷門懸疑劇意外奪冠

7月陸劇評分榜「這一秒過火」5.1分墊底 冷門懸疑劇意外奪冠

熱門新聞

王凱驚傳在家中猝逝，享年43歲。圖／截自王凱臉書

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

2026-07-26 09:32
麥特戴蒙(左三)與妻子露西安娜（左二）育有四個美麗的女兒，一家六口在電影「奧德賽」倫敦首映會合體。(路透)

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

2026-07-29 20:03
林心如(右)和霍建華當年從好友變夫妻。（取材自臉書）

林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲

2026-08-01 04:20
王凱曾演出民視「市井豪門」。圖／民視提供

王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生

2026-07-26 09:22
周星馳與迪麗熱巴合作「功夫女足」掀起話題。（取材自迪麗熱巴工作室微博）

迪麗熱巴被周星馳叫「巴爺」 本尊反應曝光 網狂刷：星巴克CP

2026-07-26 18:56
「肯爺」愛妻碧安卡（右）再度因穿著登上版面。(路透資料照)

「肯爺」愛妻穿透明連身衣現身夜店 近乎全裸網看傻

2026-07-29 23:49

超人氣

更多 >
哈蘭德巧遇麥可喬丹 合照引熱議「居然能平視對方」

哈蘭德巧遇麥可喬丹 合照引熱議「居然能平視對方」
持槍市民迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生

持槍市民迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生
備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場
東灣夫婦開50嵐 將台灣學生時代的味道帶回灣區

東灣夫婦開50嵐 將台灣學生時代的味道帶回灣區
潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目

潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目