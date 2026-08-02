母親病逝昔日家醜再掀 侯炳瑩認封鎖哥哥侯冠群 兩度抗癌近況曝光
邵氏資深武俠女星李嘉茜上月辭世，享壽82歲。她與中視資深演員金滔育有一對子女侯冠群、侯炳瑩，隨著李嘉茜離世，侯炳瑩過去在著作「火柴盒」中揭露的家庭往事再度引發外界關注。近年淡出演藝圈的她，不僅曾罹患子宮頸癌，之後又因膽囊病變接受手術，這些年一路與病魔奮戰。
侯炳瑩曾形容自己的童年像是「被丟來丟去的行李箱」，她在書中提到，因受到傳統迷信「剋父母」觀念影響，童年時期與家人相處並不愉快，甚至曾遭母親掌摑，也曾受到哥哥侯冠群欺負，讓她留下深刻陰影。
除了在書中談及家庭關係，侯炳瑩先前接受曹啟泰主持節目「光忙萬帳」訪問時，也坦言自己早已將哥哥侯冠群封鎖，兄妹多年來幾乎沒有往來。
節目中，曹啟泰曾問她：「他還是哥哥嗎？」侯炳瑩回應：「是啊，我雖然拉黑了，但血緣上還是啊。」當曹啟泰表示，血緣關係未必代表仍有情感連結時，侯炳瑩則無奈表示：「我不能否認既定事實，那也是拉黑、刪除唄。」一句話道盡彼此如今的關係。
侯炳瑩曾是台灣八點檔知名演員，拍攝「施公奇案」期間共演出274集，工作最忙時甚至創下連續6天未闔眼的紀錄。長期高壓的拍戲生活也讓她健康亮起紅燈，曾罹患子宮頸癌，之後又發現追蹤多年的膽囊腫發生病變。她曾透露，醫師形容膽囊腫已變成「小惡魔」，最後決定將整個膽囊切除。面對接連而來的健康考驗，她始終保持正向態度，坦言：「把這事辦了，遇到就面對、解決。」
因為她先前在著作《火柴盒》中公開談及童年陰影與家人衝突，李嘉茜過世後，外界再次聚焦這段母女與手足之間的舊日恩怨。 她在節目中坦言已經封鎖哥哥侯冠群，兩人多年幾乎沒有往來。她強調血緣關係仍在，但情感連結早已淡化，只能視為既定事實。 她曾罹患子宮頸癌，之後又因追蹤多年的膽囊腫病變接受手術，最後切除整個膽囊。面對病痛，她表示遇到就面對、解決，保持正向心態。
精華 FAQ
因為她先前在著作《火柴盒》中公開談及童年陰影與家人衝突，李嘉茜過世後，外界再次聚焦這段母女與手足之間的舊日恩怨。
她在節目中坦言已經封鎖哥哥侯冠群，兩人多年幾乎沒有往來。她強調血緣關係仍在，但情感連結早已淡化，只能視為既定事實。
她曾罹患子宮頸癌，之後又因追蹤多年的膽囊腫病變接受手術，最後切除整個膽囊。面對病痛，她表示遇到就面對、解決，保持正向心態。
上一則
30年後世紀同框掀回憶殺 周星馳一眼認出釋小龍脫口4字
下一則